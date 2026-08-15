Cristi Chivu, peste Jose Mourinho în clasamentul celor mai buni antrenori. Topul select în care se regăsește tehnicianul român. Ce nume mari a depășit

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Campionatele din vestul Europei se pregătesc să înceapă oficial. Publicația EPSN a alcătuit top 30 al celor mai buni tehnicieni la nivel de club în acest moment, iar Cristi Chivu a prins un loc foarte bun. Pe ce loc se află și cine sunt tehnicienii care completează ierarhia.

Cristi Chivu l-a depășit pe Jose Mourinho în topul antrenorilor din Europa

După scurta aventură de la Parma, în urmă cu două sezoane, unde a salvat echipa de la retrogradare, Cristi Chivu a fost numit la începutul stagiunii trecute pe banca lui Inter. Intens criticat și pus sub semnul întrebării în privința viitorului la cârma clubului unde a strălucit ca jucător, Cristi Chivu a reușit să câștige și în primul său sezon ca antrenor al „nerazzurrilor”.

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Jurnaliștii de la au alcătuit recent un top al antrenorilor din Europa. În ierarhia de 30 de locuri în total, Cristi Chivu s-a clasat pe poziția a 10-a, depășind nume mari precum Jose Mourinho (24), Diego Simeone (18) și Antonio Conte (13). Iată cine completează TOP 10, depășindu-l astfel pe fostul internațional român:

Luis Enrique (PSG) Pep Guardiola (fără echipă) Mikel Arteta (Arsenal) Hansi Flick (Barcelona) Unai Emery (Aston Villa) Gian Piero Gasperini (Roma) Xabi Alonso (Chelsea) Arne Slot (fără echipă) Vincent Kompany (Bayern Munchen) Cristian Chivu (Inter)

Cristi Chivu, lăudat de Luciano Spalletti după amicalul Juventus – Inter 1-2

Inter a avut o vară excelentă din punct de vedere al meciurilor amicale, câștigând 3 partide și remizând doar o dată. După cel mai recent meci, 2-1 în fața lui Juventus, , omologul său. „Inter a arătat că e o echipă mai închegată decât noi. Nu am putut concura cu experiența lor. Asta e munca pe care trebuie să o depunem noi și procesul care trebuie urmat!”.

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La rândul său, Cristi Chivu a vorbit în urma rezultatului final și a mărturisit că încă nu își simte elevii la capacitate maximă, în ciuda victoriilor obținute: „Întotdeauna există loc de mai bine. Totuși, dacă mă întrebați dacă Inter e pregătită pentru noul sezon, aș spune că încă nu. Ne lipsește condiția fizică, mai trebuie să ne antrenăm până să strălucim!”. Ultimul amical al verii pentru Inter este contra lui Real Betis, programat sâmbătă, 15 august.

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