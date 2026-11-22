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După o perioadă în care viitorul lui Hakan Calhanoglu (32 de ani) pe „Giuseppe Meazza” părea sub semnul întrebării, iar în Italia se discuta deja despre o posibilă plecare a sa din postura de jucător liber de contract, presa italiană anunță că situația s-a schimbat radical. Potrivit celor de la , conducerea „nerazzurrilor” vrea să își blindeze oamenii de bază și țintește să ajungă la un acord definitiv cu mijlocașul turc pentru prelungirea contractului până la finalul lunii decembrie.

De la scenariul unei trădări istorice la Juventus, la planul de blindare al lui Inter

În ultimele zile, incertitudinea legată de negocierile conduse de Giuseppe Marotta alimentase speculațiile privind o eventuală despărțire în iarnă, pe lista cluburilor interesate fiind menționată chiar rivala Juventus, pregătită de Luciano Spalletti. Mai mult, Massimiliano Mirabelli, fostul director sportiv al lui AC Milan care l-a adus pe Calhanoglu în Serie A în 2017, de la Bayer Leverkusen, declarase recent pentru TuttoJuve că turcul ar fi o achiziție ideală pentru torinezi, comparând o asemenea mutare gratuită cu transferul legendar al lui Andrea Pirlo din 2011.

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Decizia oficialilor lui Inter de a accelera negocierile și de a parafa noua înțelegere până în decembrie vine astfel să risipească orice emoții pentru Cristi Chivu, care risca să piardă unul dintre cei mai importanți lideri ai vestiarului chiar în mijlocul sezonului.

Piesa-cheie a lui Chivu în drumul spre un nou titlu cu Inter și cifrele din actuala stagiune

Cotat la 16 milioane de euro pe Transfermarkt, Hakan Calhanoglu a fost unul dintre motoarele echipei lui Cristi Chivu în sezonul trecut, contribuind decisiv la cucerirea unui nou titlu în Serie A. În actuala stagiune, internaționalul turc a adunat 13 apariții în toate competițiile și începuse excelent campionatul, cu două goluri în primele trei etape. Chiar dacă o accidentare la mușchiul abductor, care l-a ținut departe de gazon în partidele cu Udinese (5-3) și AS Roma (2-2), i-a mai tăiat din ritm, mijlocașul a punctat ulterior și în succesul cu Parma (3-0), din etapa a 6-a, rămânând un punct fix în angrenajul gândit de tehnicianul român.

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Pe plan sportiv, (28 de puncte după 11 etape, la un singur punct în spatele liderului Lazio) intră într-un maraton de meciuri decisive pe trei fronturi până la finalul anului, cu dueluri tari atât în campionat și Liga Campionilor, cât și în Cupa Italiei și Supercupa Italiei. „Nerazzurrii” încep această serie încă de duminică, în deplasare la Bergamo cu Atalanta, urmată de meciul de pe San Siro cu VfB Stuttgart în runda a 5-a din Champions League, apoi o dublă în fața celor de la Genoa mai întâi în campionat, iar apoi în optimile Cupei Italiei.