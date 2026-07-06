Cristi Chivu, poza Campionatului Mondial! Antrenorul român, fotografiat lângă cel mai tare om din fotbal la Argentina – Insulele Capului Verde

Cristi Chivu (45 de ani) s-a deplasat la Miami pentru a fi prezent la meciul dintre Argentina și Insulele Capului Verde din 16-imile Cupei Mondiale, pe care sud-americanii l-au câștigat cu 3-2 după prelungiri. Acesta s-a întâlnit la stadion cu mai multe nume uriașe din fotbalul mondial, inclusiv cu președintele FIFA, Gianni Infantino. Totul a fost dezvăluit de Diego Simeone.
Cel mai probabil, Cristi Chivu a fost prezent la meciul Argentinei pentru a-l urmări pe căpitanul lui Inter, Lautaro Martinez, care a avut o evoluție dezamăgitoare, fiind schimbat în repriza secundă. Tehnicianul român s-a întâlnit la Hard Rock Stadium cu personalități importante ale fotbalului mondial, iar într-o poză postată pe rețelele sociale de Diego Simeone, Chivu stă chiar lângă președintele FIFA, Gianni Infantino.
Alături de cei doi, în poză se mai află antrenorul lui Atletico Madrid, care a înfruntat Interul lui Cristi Chivu în sezonul precedent din Champions League, dar și fostul mare atacant David Villa, cel mai bun marcator din istoria naționalei Spaniei. Cristi Chivu a fost prezent la meci alături de soția sa, Adelina, care a postat mai multe imagini pe rețelele sociale.
Într-un interviu oferit celor de la Gazzetta dello Sport înainte de startul turneului final, Cristi Chivu a fost întrebat despre favoritele sale de la Cupa Mondială. Antrenorul român a numit trei echipe puternice, care încă se află în competiție, dar și o surpriză. „Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina, dar fiți atenți la Maroc, va fi o surpriză”, afirma antrenorul român.
Semifinalistă la ediția din 2022, naționala Marocului are din nou un parcurs excelent. Africanii au terminat pe locul 2 în grupa C, din care au mai făcut parte Brazilia, Scoția și Haiti, iar mai apoi au eliminat Olanda în 16-imi, după executarea loviturilor de departajare, și țara gazdă Canada în optimi. În sferturi, Marocul va întâlni Franța, partida fiind programată pe 9 iulie, începând cu ora 23:00.