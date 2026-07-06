Cristi Chivu, poza Campionatului Mondial! Antrenorul român, fotografiat lângă cel mai tare om din fotbal la Argentina – Insulele Capului Verde

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Cristi Chivu (45 de ani) s-a deplasat la Miami pentru a fi prezent la meciul dintre Argentina și Insulele Capului Verde din 16-imile Cupei Mondiale, pe care sud-americanii l-au câștigat cu 3-2 după prelungiri. Acesta s-a întâlnit la stadion cu mai multe nume uriașe din fotbalul mondial, inclusiv cu președintele FIFA, Gianni Infantino. Totul a fost dezvăluit de Diego Simeone.

Cristi Chivu, alături de Gianni Infantino la Cupa Mondială

Cel mai probabil, Cristi Chivu a fost prezent la meciul Argentinei pentru a-l urmări pe căpitanul lui Inter, Lautaro Martinez, care a avut o evoluție dezamăgitoare, fiind schimbat în repriza secundă. Tehnicianul român s-a întâlnit la Hard Rock Stadium cu personalități importante ale fotbalului mondial, iar într-o poză postată pe rețelele sociale de Diego Simeone, Chivu stă chiar lângă președintele FIFA, Gianni Infantino.

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Alături de cei doi, în poză se mai află antrenorul lui Atletico Madrid, care a înfruntat Interul lui Cristi Chivu în sezonul precedent din Champions League, dar și fostul mare atacant David Villa, cel mai bun marcator din istoria naționalei Spaniei. .

Cristi Chivu, predicție excelentă înainte de Cupa Mondială

Într-un interviu oferit celor de la înainte de startul turneului final, Cristi Chivu a fost întrebat despre favoritele sale de la Cupa Mondială. Antrenorul român a numit trei echipe puternice, care încă se află în competiție, dar și o surpriză. „Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina, dar fiți atenți la Maroc, va fi o surpriză”, afirma antrenorul român.

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Semifinalistă la ediția din 2022, naționala Marocului are din nou un parcurs excelent. Africanii au terminat pe locul 2 în grupa C, din care au mai făcut parte Brazilia, Scoția și Haiti, iar mai apoi , și țara gazdă Canada în optimi. În sferturi, Marocul va întâlni Franța, partida fiind programată pe 9 iulie, începând cu ora 23:00.

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