Cristi Chivu pregătește o adevărată revoluție la Inter! Anunțul venit din Italia în prima zi din an

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a încheiat anul 2025 pe primul loc în Serie A, iar jurnaliștii italieni anunță o adevărată revoluție la Inter. Antrenorul român vrea să întinerească serios lotul. Mai mulți veterani ar urma să plece de la echipă, dacă nu chiar din această iarnă, atunci la finalul sezonului.

Cristi Chivu vrea un lot mult mai tânăr la Inter

În momentul în care Cristi Chivu a semnat cu Inter Milano, acesta a preluat o echipă extrem de experimentată, cu mulți jucători trecuți de 30 de ani. Până acum, antrenorul român a reușit să gestioneze destul de bine situația, însă la Milano se pregătește o adevărată revoluție.

ADVERTISEMENT

Antrenorul român a stat ani la rând pe banca echipelor de juniori și preferă să lucreze cu fotbaliști tineri. Din acest motiv, mulți veterani nu vor primi o prelungire a contractelor.

Care sunt jucătorii pe picior de plecare de la Inter

De altfel, presa din Peninsulă anunță că jucătorii trecuți de 30 de ani și-ar dori, la rândul lor, să plece. , echipa de start ar putea arăta total diferit. Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian și Henrikh Mkhitaryan sunt fotbaliștii care ar urma să părăsească formația din Milano.

ADVERTISEMENT

„Sunt șase jucători care sunt la final de contract cu Inter, iar zvonurile din ultimele săptămâni sugerează că o plecare în masă nu este un scenariu care ar putea fi considerat imposibil.

ADVERTISEMENT

Începând cu portarii, titularul Yann Sommer (37 de ani) și opțiunea a treia, Raffaele Di Gennaro (32 de ani), ar putea să își ia la revedere, iar veteranii din defensivă, Francesco Acerbi (37 de ani) și Stefan De Vrij (33 de ani), ar putea face la fel, ultimul chiar mai repede. Matteo Darmian (36 de ani), folosit pe mai multe posturi, absent de pe teren din cauza unei accidentări, ar putea pleca. Acestui grup important trebuie să îi adăugăm și o figură cheie din ultimii ani, Henrikh Mkhitaryan (36 de ani), care a pierdut prim-planul și ar putea spune la revedere la final de contract.

În final, singurul jucător pe care l-a adus Inter sub formă de împrumut, Manuel Akanji, a devenit o figură cheie în defensiva lui Chivu. Obligația de cumpărare s-ar activa dacă ar câștiga Scudetto, dar nerazzurrii au ideea de a-l păstra”, au scris cei de la .