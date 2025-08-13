Sport

Cristi Chivu pregătește o revoluție la Inter, cu „renegatul” Calhanoglu în prim-plan! Ce scriu italienii

Jurnaliștii din Italia anunță o revoluție la Inter sub comanda lui Cristi Chivu! Surpriză totală în ceea ce îl privește pe Calhanoglu!
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.08.2025 | 10:36
Cristi Chivu în timpul meciului amical AS Monaco - Inter Milano. Foto: Hepta

Inter, echipa antrenată, după cum se știe deja foarte bine, de Cristi Chivu, urmează să dispute marți seară al treilea meci de pregătire din această vară, bineînțeles în perspectiva startului noilor ediții de Serie A și Champions League.

Jurnaliștii italieni scriu despre o „revoluție” tactică pregătită de Cristi Chivu la Inter

Echipa din Milano are programat un amical pe terenul celor de la Monza. Anterior, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a mai jucat astfel de partide de pregătire în compania formației Primavera din cadrul clubului, joc câștigat, în mod așteptat, fără emoții de vicecampioana Italiei, dar și contra celor de la AS Monaco, de asemenea triumf pentru interiști, scor 2-1, după ce însă ei au fost conduși încă din minutul 2 și, în plus, au evoluat și în inferioritate numerică din minutul 36, atunci când Hakan Calhanoglu a primit al doilea cartonaș galben.

Este vorba deci despre același fotbalist care destul de recent, după finala Champions League pierdută cu scorul de 0-5 în fața lui PSG la Munchen, a generat un scandal monstru în vestiarul echipei.

El a fost atunci acuzat în mod public de Lautaro Martinez că nu a fost în totalitate concentrat pe acea partidă, iar ulterior s-a scris despre faptul că turcul născut în Germania își forța în acea perioadă plecarea la Galatasaray.

Antrenorul român vrea să revină la un sistem „clasic”, cu patru fundași

În cele din urmă tensiunile s-au calmat însă, după o intervenție chiar a lui Chivu în acest sens, iar mijlocașul în vârstă de 31 de ani este așteptat în principiu să continue la Inter, în condițiile în care mai are contract cu formația din Milano până în iunie 2027.

Mai mult, jurnaliștii italieni de la Quotidiano Sportivo, citați de fcinter1908.it, informează acum pe surse că urmează ca Hakan Calhanoglu să fie chiar în centrul „revoluției” tactice pregătite de Cristi Chivu la gruparea din Serie A.

Concret, este vorba despre o schimbare de sistem de joc, de la deja tradiționalul 3-5-2 folosit de Simone Inzaghi în ultimii ani la un modul cu o linie defensivă „clasică”, de patru fundași.

Hakan Calhanoglu ar urma să joace mai avansat

Astfel, conform sursei citate, sunt șanse foarte mari ca o altă inovație din acest punct de vedere să fie reprezentată de folosirea lui Calhanoglu pe o poziție mai ofensivă, mai sus în teren, deci mai aproape de linia de atac.

De asemenea, în materialul respectiv se mai face referire la faptul că este în principiu de așteptat ca Mkhitaryan să fie folosit considerabil mai puțin în acest sezon comparativ cu stagiunile precedente, în vreme ce Zielinski va avea nevoie să se „regăsească” după evoluțiile sale destul de modeste din campionatul trecut.

În concluzie, cel mai probabil Cristi Chivu va încerca în viitorul apropiat un sistem de joc de tip 4-3-3, cu Hakan Calhanoglu mai avansat în teren, după cum s-a notat deja, și cu o linie ofensivă formată din Marcus Thuram, Lautaro Martinez și, posibil, Ademola Lookman, dacă transferul fotbalistului de la Atalanta se va perfecta până la urmă, negocierile în acest sens dintre cele două cluburi fiind în continuare în plină desfășurare. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
