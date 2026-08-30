Sport

Cristi Chivu pregătește un dublu transfer Barcelona – Inter Milano!

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, pregătește un dublu transfer cu Barcelona. Intră pe site-ul fanatik.ro pentru a afla despre ce fotbaliști este vorba și toate detaliile.
Dragos Petrescu
30.08.2026 | 07:30
Cristi Chivu pregateste un dublu transfer Barcelona Inter Milano
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Inter Milano și FC Barcelona negociază un „swap deal” între Federico Dimarco și Alejandro Balde // FOTO: colaj FANATIK
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Perioada de mercato se apropie de final, iar Cristi Chivu și Inter pot realiza cel mai tare schimb de jucători din actuala fereastră de transferuri. Potrivit informațiilor din presa internațională, se pare că „nerazzurrii” negociază cu Barcelona un „swap deal” între Federico Dimarco și Alejandro Balde, ambii fotbaliști jucând pe postul de fundaș stânga. Rămâi pe site-ul FANATIK pentru a afla toate detaliile.

Chivu negociază cu Barcelona un schimb între Federico Dimarco și Alejandro Balde!

Potrivit celor de la „CentreGoals”, se pare că formația blaugrana lucrează la această mutare „în umbră” de câteva zile, iar cei de la Inter sunt, de asemenea, interesați. Trecut pe linie moartă la Barcelona, Alejandro Balde și-ar putea continua ascensiunea în Italia, în timp ce Dimarco ar putea face pasul carierei semnând cu campioana Spaniei. Negocierile sunt deschise, însă momentan nu s-a ajuns la niciun numitor comun.

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Fereastra de transferuri se va închide pe 1 septembrie pentru cele cinci campionate de top ale Europei, astfel că Barcelona și Inter Milano mai au la dispoziție doar două zile și jumătate pentru a încheia tranzacția. Un alt detaliu extrem de important în contextul actual îl reprezintă și faptul că Manchester United se află, de asemenea, pe urmele lui Balde, însă până în momentul de față șefii „diavolilor” nu au ajuns la un acord cu cei ai catalanilor.

Inter a cheltuit peste 100 de milioane de euro pe transferuri în această vară!

În actuala perioadă de mercato, campioana en-titre din Italia a semnat definitiv șase jucători. Dintre aceștia, doar John Stones a venit gratis, fiind liber de contract după despărțirea de Manchester City. În rest, Chivu a primit cinci fotbaliști în valoare totală de 101 milioane de euro. Cei mai scumpi jucători aduși pe Giuseppe Meazza în această vară sunt Djed Spence (ex – Tottenham) și Curtis Jones (ex – Liverpool), ambii costând-o pe Inter câte 30 de milioane de euro.

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„Nerazzurrii” l-au transferat definitiv și pe Manuel Akanji (15 milioane – Manchester City), iar ceilalți doi noi fotbaliști de pe Giuseppe Meazza sunt Alexandar Stankovic (23 de milioane – Club Brugge) și Ivan Provedel (3 milioane – Lazio). La polul opus, Inter a obținut din vânzări și împrumuturi doar 31,5 milioane de euro, 20 dintre acestea fiind aduse de plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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