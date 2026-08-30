Cristi Chivu pregătește un dublu transfer Barcelona – Inter Milano!

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Perioada de mercato se apropie de final, iar și Inter pot realiza cel mai tare schimb de jucători din actuala fereastră de transferuri. Potrivit informațiilor din presa internațională, se pare că „nerazzurrii” negociază cu Barcelona un „swap deal” între Federico Dimarco și Alejandro Balde, ambii fotbaliști jucând pe postul de fundaș stânga. Rămâi pe site-ul FANATIK pentru a afla toate detaliile.

Chivu negociază cu Barcelona un schimb între Federico Dimarco și Alejandro Balde!

Potrivit celor de la „CentreGoals”, se pare că formația blaugrana lucrează la această mutare „în umbră” de câteva zile, iar cei de la Inter sunt, de asemenea, interesați. Trecut pe linie moartă la , Alejandro Balde și-ar putea continua ascensiunea în Italia, în timp ce Dimarco ar putea face pasul carierei semnând cu campioana Spaniei. Negocierile sunt deschise, însă momentan nu s-a ajuns la niciun numitor comun.

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🚨🚨| NEW: Barcelona are working on a 𝐒𝐖𝐀𝐏 deal with Inter Milan involving Balde and Dimarco. 🔄🇪🇸 The Catalan club have reportedly been working on the operation in the shadows for days. [ ] — CentreGoals. (@centregoals)

Fereastra de transferuri se va închide pe 1 septembrie pentru cele cinci campionate de top ale Europei, astfel că Barcelona și Inter Milano mai au la dispoziție doar două zile și jumătate pentru a încheia tranzacția. Un alt detaliu extrem de important în contextul actual îl reprezintă și faptul că Manchester United se află, de asemenea, pe urmele lui Balde, însă până în momentul de față șefii „diavolilor” nu au ajuns la un acord cu cei ai catalanilor.

Inter a cheltuit peste 100 de milioane de euro pe transferuri în această vară!

În actuala perioadă de mercato, campioana en-titre din Italia a semnat definitiv șase jucători. Dintre aceștia, doar John Stones a venit gratis, fiind liber de contract după despărțirea de Manchester City. În rest, Chivu a primit cinci fotbaliști în valoare totală de 101 milioane de euro. Cei mai scumpi jucători aduși pe Giuseppe Meazza în această vară sunt Djed Spence (ex – Tottenham) și Curtis Jones (ex – Liverpool), ambii costând-o pe Inter câte 30 de milioane de euro.

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„Nerazzurrii” l-au transferat definitiv și pe Manuel Akanji (15 milioane – Manchester City), iar ceilalți doi noi fotbaliști de pe Giuseppe Meazza sunt Alexandar Stankovic (23 de milioane – Club Brugge) și Ivan Provedel (3 milioane – Lazio). La polul opus, Inter a obținut din vânzări și împrumuturi doar 31,5 milioane de euro, 20 dintre acestea fiind aduse de plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid.