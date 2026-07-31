Cristi Chivu, prezent la standul BYD din Hong Kong înainte de super meciul cu Manchester City! „Este întotdeauna o plăcere”

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Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) a sosit în Hong Kong, unde o va întâlni pe Manchester City într-un meci amical sâmbătă, începând cu ora 14:30. Lângă arena de 40.000 de locuri unde se va disputa partida există un stand al companiei BYD, care sponsorizează ambele formații, iar antrenorul român și starul Nicolo Barella (29 de ani) s-au fotografiat alături de un model Benza D5 în culorile lui Inter.

Cristi Chivu și Nicolo Barella, prezenți la stadul BYD înainte de super-meciul cu Manchester City

Inter a efectuat un cantonament în Germania, unde a disputat două meciuri amicale, ambele câștigate: 16-0 cu amatorii de la SV Aasen și 2-1 cu Karlsruhe, însă primul test real pentru „nerazzurri” va fi partida cu Manchester City, care se va disputa sâmbătă, 1 august, de la ora 14:30, pe Hong Kong Stadium. Campioana Italiei și vice-campioana Angliei sunt sponsorizate de .

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În ziua premergătoare , Cristi Chivu și vedeta Interului, Nicolo Barella, au vizitat standul BYD aflat în apropierea arenei, iar cei doi s-au pozat alături de modelul Benza D5 realizat special pentru acest meci, în culorile clubului Inter, dar și de un tricou al „nerazzurrilor” cu numele brand-ului BYD și numărul 1. „De la Milano la Hong Kong, este întotdeauna o plăcere, BYD”, a fost mesajul transmis de clubul Inter pe .

Când a început colaborarea dintre Inter și BYD

BYD a devenit în 2025 Partener Auto Global al Clubului Inter, contractul dintre cele două părți fiind valabil pentru trei ani, așadar până la finalul sezonului competițional 2027-2028. „Acest parteneriat reunește două organizații conduse de valori comune. Fotbalul a evoluat, iar cluburile au devenit companii care se străduiesc să fie sustenabile, la fel ca BYD. Ambele noastre companii au valori comune: un sentiment puternic de identitate, o etică a muncii profund înrădăcinată, dorința de a câștiga și o dorință constantă de perfecționare.

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BYD este un lider global în mobilitatea electrică. Suntem printre liderii fotbalului mondial și intenționăm să rămânem așa. De aceea, căutam un partener care să poată crește alături de noi, în conformitate cu valorile noastre. Această uniune dintre două organizații ambițioase va duce, fără îndoială, la o creștere comună pentru ambele mărci”, declara la acel moment președintele Interului, Giuseppe Marotta.

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Ce urmează pentru Inter după amicalul cu Manchester City

După ce o va înfrunta pe Manchester City pe arena din Hong Kong, Interul lui Cristi Chivu se va deplasa în Australia, unde va disputa alte două partide amicale, de această dată contra marilor rivale din Serie A. Pe 5 august, de la ora 13:00, „nerazzurrii” o vor întâlni pe AC Milan, iar pe 8 august, de la 14:00, vor juca împotriva lui Juventus. Ambele partide vor avea loc pe Optus Stadium din Perth.