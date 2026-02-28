Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins Genoa lui Dan Șucu: „Am acceptat tot timpul realitatea”. Ce a declarat despre derby-ul cu Milan și eșecul din Champions League

ADVERTISEMENT

Inter a trecut rapid peste eliminarea dureroasă din Champions League și a învins-o pe Genoa cu 2-0 în etapa 27 din Serie A. Federico Dimarco, cu un voleu superb, și Hakan Calhanoglu, dintr-o lovitură de la 11 metri, au punctat pentru echipa pregătită de Cristi Chivu, care s-a distanțat la 13 puncte de a doua clasată din Serie A, AC Milan. Antrenorul român a tras concluziile la final.

Inter, victorie clară cu Genoa. Ce a declarat Cristi Chivu

Inter a deschis scorul în minutul 31 al partidei cu Genoa, când Federico Dimarco a înscris cu o execuție frumoasă din voleu. Echipa lui Cristi Chivu și-a dublat apoi avantajul în partea secundă, după ce Hakan Calhanoglu a transformat un penalty acordat pentru un henț în careu comis de Amorim.

Deși diferența de pe tabelă nu a fost una foarte mare, echipa patronată de Dan Șucu nu a pus aproape deloc probleme la poarta Interului, spre nemulțumirea omului de afaceri, care a fost prezent pe stadion. La final, Cristi Chivu a tras concluziile. „Știam cât de important era acest meci. Trebuia să ne regăsim energia. Tratăm toate meciurile la fel. Suntem conștienți de munca pe care am făcut-o, e important să dăm totul, asta am încercat să facem de la începutul sezonului.

Campionatul nu este câștigat, mai sunt 33 de puncte puse la bătaie. Mai este foarte mult de jucat, urmează meciuri importante. Echipa este bine, niciun jucător nu este trist. Avem o mentalitate de învingători, am acceptat tot timpul realitatea. Avem ambiție și dorință de a fi competitivi. Există urcușuri și coborâșuri, dar trebuie să rămânem cu lucrurile bune.

Am fost eliminați din Champions League pentru că adversarii au meritat să învingă, au arătat asta în cele două meciuri. (n.r. nu te-ai uitat la penalty-ul lui Calhanoglu) Am vrut să aud vuietul de pe San Siro, mă bucur de această echipă. (n.r. va fi decisiv meciul cu Milan?) Mă gândesc doar la meciul cu Como. Băieții își pun tot timpul întrebări, pentru că niciodată nimic nu e de ajuns, ținând cont de ceea ce se creează în jurul lui Inter”, a afirmat antrenorul român la finalul partidei.

Ce urmează pentru Inter după victoria cu Genoa

Inter s-a distanțat la 13 puncte de principala urmăritoare, marea rivală AC Milan, care va evolua duminică, de la ora 13:30, pe terenul lui Cremonese. , echipa lui Cristi Chivu mai este implicată doar în campionat și în Cupa Italiei.

Următorul meci al „nerazzurrilor” va fi chiar în competiția knock-out, prima manșă a semifinalei contra celor de la Como urmând a se disputa marți, 3 martie, de la ora 22:00. Partida va avea loc pe stadionul echipei antrenate de Cesc Fabregas, returul de pe San Siro fiind programat în a doua jumătate a lunii aprilie. .