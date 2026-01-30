Sport

Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter și-a aflat adversara din play-off-ul Champions League. Avertismentul antrenorului român

Cristi Chivu a oferit o primă reacție după ce Inter a aflat că va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt în play-off-ul UEFA Champions League. Ce a declarat tehnicianul român.
30.01.2026 | 21:47
Cristi Chivu a reacționat după ce a aflat că Inter o va întâlni pe Bodo/Glimt în play-off-ul UEFA Champions League.
Inter a învins-o pe Borussia Dortmund cu 2-0 în ultima etapă a fazei ligii din Champions League, însă „nerazzurrii” nu au reușit să obțină calificarea directă în optimi, clasându-se pe locul 10 la finalul grupei. Așadar, echipa pregătită de Cristi Chivu va evolua în play-off, iar tehnicianul român a reacționat după ce italienii au aflat că îi vor întâlni pe cei de la Bodo/Glimt.

Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a aflat că o va întâlni pe Bodo/Glimt în Champions League

Inter a avut un start perfect de sezon în UEFA Champions League, cu 4 victorii, însă mai apoi „nerazzurrii” au suferit trei înfrângeri consecutive, 1-2 cu Atletico Madrid, 0-1 cu Liverpool și 1-3 cu Arsenal, iar succesul contra Borussiei Dortmund din ultima etapă nu a fost de ajuns pentru ca echipa lui Cristi Chivu să revină în top 8.

Așadar, Inter va juca în play-off, iar vicecampioana Europei și-a aflat adversara după tragerea la sorți efectuată vineri de către UEFA. Este vorba despre Bodo/Glimt, grupare care a încheiat faza ligii pe locul 23. Cristi Chivu a oferit o primă reacție după ce Inter a aflat pe cine va înfrunta în play-off.

„Toate meciurile de Champions League prezintă capcane și dificultăți. Bodo/Glimt e o echipă care a arătat, în faza ligii, că poate să pună probleme unor echipe mari, atât acasă, cât și în deplasare”, a spus tehnicianul român, conform fcinter1908.it. Inter își cunoaște deja și traseul posibil către o nouă finală.

Bodo/Glimt, victorii fabuloase contra echipelor din Italia

Bodo/Glimt a înfruntat patru echipe importante din Italia în ultimii 6 ani, iar bilanțul norvegienilor este unul mai mult decât respectabil: 3 victorii, o remiză și 4 înfrângeri. „Victima” favorită a celor de la Bodo a fost AS Roma, pe care au învins-o de două ori în sezonul 2021-2022 al Conference League, un uluitor 6-1 în grupă și 2-1 în prima manșă a sferturilor.

Capitolinii şi-au luat revanșa în returul sferturilor, când au învins cu 4-0 și au obținut calificarea. În stagiunea precedentă, norvegienii au ajuns în semifinalele Europa League, iar în sferturi au reușit să o elimine pe Lazio. După 2-0 pentru Bodo/Glimt în Norvegia, Lazio s-a impus cu 3-1 în retur, dar nordicii s-au calificat mai departe după executarea loviturilor de departajare.

Bodo/Glimt le-a mai întâlnit în Europa pe AC Milan (în 2020) și Juventus (în actualul sezon), ambele dispute fiind pierdute la limită, 2-3. Singurele meciuri directe dintre formația norvegiană și Inter datează din optimile sezonului 1978-1979 al Cupei Cupelor, iar „nerazzurrii” au câștigat ambele dueluri, 5-0 pe propriul teren și 2-1 în deplasare.

