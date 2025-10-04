Cristi Chivu, replică savuroasă când a fost întrebat despre rivalele Juventus și Milan. Cum a comentat conflictul cu Dumfries. Update

Sport

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano, și Dumfires. Olandezul, extrem de supărat după ce a fost scos de pe teren.
Alex Bodnariu
04.10.2025 | 23:23
Cristi Chivu e pe val în Italia. Inter a obținut a cincea victorie consecutivă cu antrenorul român pe bancă. Nerazzurrii s-au impus fără emoții, cu 4-1, în fața nou-promovatei Cremonese. A existat însă și un mic conflict între tehnician și Dumfries, iar la finalul partidei Chivu a explicat ce s-a întâmplat de fapt.

Update: Cristi Chivu a anunțat că nu se uită la derby-ul etapei din Serie A

Cristi Chivu a glumit după victoria categorică, 4-1, în fața celor de la Cremonese. Antrenorul român a fost întrebat dacă va urmări derby-ul dintre Juventus și AC Milan, iar tehnicianul a dat de înțeles că este mai interesat de meciurile din NFL.

„(n.r. – Vei urmări Juventus – Milan?) Mă uit la NFL, mulțumesc”, a declarat Chivu, conform fcinternews.it.

Inter a „zdrobit-o” pe Cremonese în Serie A

Inter merge ceas de câteva săptămâni bune. În meciul cu Cremonese, echipa de pe San Siro a practicat un fotbal rapid, bazat pe un pressing avansat, care a dat roade. Scorul final a arătat 4-1 în favoarea milanezilor.

Ce a declarat Cristi Chivu după Inter – Cremonese 4-1

După această victorie, Inter a urcat pe locul 4 în Serie A. Cristi Chivu s-a declarat total mulțumit de prestația jucătorilor săi și a explicat ce s-a întâmplat cu Dumfries. Olandezul a fost extrem de nervos în momentul în care a fost scos de pe teren, în partea a doua a meciului.

„De data asta aleg să mă bucur de lucrurile bune pe care le-am făcut. Am fost dominanți, am controlat jocul de la un capăt la altul și echipa a arătat exact cum îmi doream.

(N.r. despre conflictul cu Dumfries) E normal să fie nervos. Un jucător care își dorește să joace mereu și nu acceptă ușor banca transmite ambiție, iar asta pentru mine e un semn pozitiv”, a declarat Cristian Chivu după victoria cu 4-1 în fața celor de la Cremonese.

Urmează pauza cauzată de jocurile echipelor naționale, iar mai apoi Interul lui Cristi Chivu va juca în deplasare un derby cu AS Roma. Se anunță un duel de foc pe Olimpico, întrucât antrenorul român a jucat în tinerețe pentru formația din capitala Italiei.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
