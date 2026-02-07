Sport

Acord! Cristi Chivu semnează: anunțul momentului în Italia

Veste uriașă primită de Cristi Chivu în Italia! Antrenorul român este gata să semneze! Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.02.2026 | 11:54
Acord Cristi Chivu semneaza anuntul momentului in Italia
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Foto: Hepta
Cristi Chivu a fost numit în funcția de antrenor principal la Inter Milano la începutul acestui sezon și a reușit într-un timp foarte scurt să impresioneze deja pe toată lumea prin rezultatele obținute, dar nu numai.

UPDATE: S-a ajuns deja la un acord între Cristi Chivu și Inter Milano pentru prelungirea contractului antrenorului român

Potrivit tuttosport.com, cele două părți s-au înțeles și astfel semnarea acordului propriu-zis reprezintă doar o formalitate și o chestiune de timp în același timp. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla în vara acestui an, după finalul sezonului în curs.

În ceea ce privește salariul antrenorului român, în prezent de aproximativ 2.5 milioane de euro pe an, nu este încă foarte clar cu cât ar urma să crească în baza noului contract. În schimb, conform sursei citate anterior, în cazul în care Inter va câștiga titlul în Serie A în acest sezon, este destul de clar că tehnicianul va avea parte de un bonus consistent din această perspectivă.

Conducerea lui Inter Milano vrea deja să îi prelungească înțelegerea lui Cristi Chivu

După ce Simone Inzaghi s-a despărțit de clubul de pe „Giuseppe Meazza” și a semnat cu Al-Hilal ca urmare a pierderii titlului în Serie A în fața lui Napoli și după coșmarul din finala Champions League cu PSG, scor 0-5, antrenorul român a fost adus pe banca tehnică, decizie destul de surprinzătoare la acel moment luată de oficialii Interului.

În perioada respectivă s-a vorbit destul de mult despre faptul că principalul favorit în acest sens a fost de fapt Cesc Fabregas de la Como, chiar dacă șefii echipei din Milano susțin în continuare că românul ar fi constituit prima variantă încă de la început. În cele din urmă, se poate spune deja că spaniolul nu are de ce să fie regretat, în baza modului în care Chivu s-a descurcat până în prezent.

Chiar dacă nu avea aproape deloc experiență la nivel înalt în momentul în care a fost numit, fostul fundaș prezenta totuși alte calități. În primul rând, venea din posturile de fost jucător important la Inter și de fost antrenor, cu rezultate foarte bune, la grupele de juniori ale clubului, inclusiv la Primavera, chestiune care bineînțeles că ulterior s-a dovedit foarte utilă.

Motivele care au condus la această decizie

Clubul din Milano își pregătește deja într-o măsură destul de bună viitorul, iar în acest sens în actuala stagiune au apărut în lot mai mulți jucători U23, cel mai cunoscut fiind bineînțeles deja atacantul Pio Esposito, „copilul de suflet” al lui Cristi Chivu. 

De asemenea, fostul căpitan al naționalei României venea la Inter după ce reușise să salveze Parma de la retrogradare în sezonul trecut, în contextul în care a luat echipa într-un context destul de dificil pentru ea din acest punct de vedere. În plus, după ce și-a început aventura pe banca Interului, Chivu a demonstrat din plin că are o personalitate puternică și că știe foarte bine să gestioneze momentele complicate.

Toate aceste argumente în favoarea sa i-au determinat pe oficialii clubului de pe „Giuseppe Meazza” să ia deja foarte serios în calcul posibilitatea prelungirii contractului lui Cristi Chivu, informează jurnaliștii italieni de la Corriere dello Sport. Românul are în prezent o înțelegere valabilă până în vara anului 2027, care se dorește a fi acum prelungită cu încă un sezon, deci până în vara lui 2028. Această chestiune ar urma să se petreacă la finalul actualei stagiuni.

Creștere de salariu pentru Cristi Chivu la Inter Milano în noul contract

Cristi Chivu are în prezent la Inter Milano un salariu de aproximativ 2.5 milioane de euro pe an. Conform sursei citate anterior, sunt șanse mari ca în noul contract el să fie mai mare, semn clar deci că antrenorul român este extrem de apreciat, doar că nu se știe exact cât va fi această creștere. Detaliile în acest sens vor fi puse la punct în vară.

Așadar, se poate vorbi deja despre un mod de lucru clar stabilit la Inter din această perspectivă. Conducătorii clubului din Milano au procedat de aceeași manieră și cu precedentul antrenor, Simone Inzaghi. De-a lungul șederii sale la echipă, lui i-a fost prelungit contractul de trei ori. Motivul este reprezentat de faptul că interiștii nu își doresc să înceapă un nou sezon cu o situație în care tehnicianul lor mai are doar un an de contract, pentru a se asigura că acesta nu are niciun motiv de a fi distras în vreun fel de la munca pe care o are de făcut.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
