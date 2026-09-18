Sport

Probleme de lot pentru Cristi Chivu înainte de Roma – Inter! Ce absențe au „nerazzurrii”

Interul lui Cristi Chivu va evolua sâmbătă, de la ora 19:00, pe terenul celor de la AS Roma. Italienii au anunțat ce prim 11 ar putea alinia antrenorul român, care nu se poate baza pe mai mulți jucători.
Bogdan Mariș
18.09.2026 | 14:01
Probleme de lot pentru Cristi Chivu inainte de Roma Inter Ce absente au nerazzurrii
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Cristi Chivu (45 de ani) nu se va putea baza pe trei jucători importanți la meciul Roma - Inter. FOTO: Hepta
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Inter și AS Roma au avut un parcurs perfect în primele 4 etape din Serie A, iar cele două formații se vor întâlni pe Stadio Olimpico în runda a 5-a. Dacă gruparea din capitală nu are nicio problemă de lot pentru acest joc, Cristi Chivu (45 de ani) nu se va putea baza pe trei jucători importanți, iar presa din Italia a anunțat formula pe care s-ar putea baza antrenorul român.

Trei absențe pentru Cristi Chivu înainte de AS Roma – Inter. Ce prim 11 ar putea alinia „nerazzurii”

Cristi Chivu nu se va putea baza pe Hakan Calhanoglu, John Stones și Djed Spence pentru meciul cu AS Roma. Primii doi se confruntă cu probleme musculare, în timp ce Spence nu a ajuns încă la un nivel fizic destul de bun pentru a juca. Partida este una foarte importantă pentru ambele formații, deoarece echipa care va învinge va rămâne pe primul loc până la reluarea campionatului după pauza internațională.

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În sezonul precedent, Inter a avut câștig de cauză în ambele meciuri contra lui AS Roma. Pe Stadio Olimpico, „nerazzurrii” s-au impus la limită, 1-0, dar pe teren propriu au făcut spectacol, câștigând cu 5-2. În contextul absențelor din lot, cei la Gazzetta dello Sport s-au pronunțat cu privire la primul 11 pe care îl va folosi Cristi Chivu sâmbătă: J. Martinez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco – Thuram, L. Martinez.

Ce a declarat Gian Piero Gasperini despre meciul cu Inter

Gian Piero Gasperini își va înfrunta fostul elev, pe Cristi Chivu. Cei doi au colaborat în 2011, când tehnicianul a pregătit-o pentru o scurtă perioadă pe Inter. Actualul antrenor al celor de la AS Roma a vorbit despre duelul care se va disputa pe Stadio Olimpico, dar și despre lupta pentru titlu. „Suntem conștienți că se fac tot felul de predicții și e normal, oamenii au vise și își doresc lucruri bune. Dar noi trebuie să privim realitatea, poți vorbi despre obiective doar după 20 de meciuri.

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Nu are niciun sens să le setezi după 4-5 etape. Ștacheta nu se ridică prin stabilirea unor obiective mai mult sau mai puțin realizabile, precum Scudetto. Ea se ridică prin îmbunătățire continuă, zi de zi. (…) E momentul în care ne vom putea măsura forțele și vom vedea de ce suntem capabili în fața acestor echipe.

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Am meritat să jucăm împotriva lui Inter, dar și împotriva lui Real Madrid în Liga Campionilor. Vorbim despre două echipe foarte puternice, cu un prestigiu imens. Totuși, să nu uităm de Como. Pentru mine, ei se numără deja printre echipele mari”, a afirmat tehnicianul italian pentru Sky Sport.

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