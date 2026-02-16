Cristi Chivu, probleme mari în nămeții din Norvegia! Meciul cu Bodo/Glimt poate avea de suferit: „Se anunță mai multă zăpadă”

ADVERTISEMENT

Inter urmează să se dueleze cu Bodo/Glimt în play-off-ul din UEFA Champions League. Meciul tur se dispută în Norvegia, iar formația lui Cristi Chivu poate întâmpina probleme serioase

Probleme cu zăpada înainte de Bodo/Glimt – Inter

Champions League revine în prim-plan în această săptămână. România este reprezentată în competiție de Cristi Chivu, însă antrenorul lui Inter se confruntă cu o problemă importantă înaintea meciului cu Bodo/Glimt.

Cu două zile înainte de startul partidei programat miercuri, 18 februarie, de la ora 22:00, organizatorii au decis să curețe suprafața de joc de zăpadă. În ciuda acestui efort, prognoza meteo anunță multă zăpadă marți, cu doar o zi înainte de partidă.

Bodo se numără printre cele mai friguroase zone din Europa, mai ales în sezonul rece. Aflat dincolo de Cercul Arctic, orașul înregistrează în aceste zile temperaturi negative. În condițiile în care temperaturile din Italia sunt mult mai ridicate, este crucial pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor.

Cum arată stadionul lui Bodo/Glimt

Bodo evoluează pe un teren sintetic, soluție necesară pentru a preveni înghețarea gazonului pe durata sezonului rece. Suprafața artificială le-a creat mari probleme multor adversari și reprezintă un atu important pentru formația gazdă. Lazio, Roma, Porto sau Celtic se numără printre echipele de top care au pierdut aici. Începând din 2020, norvegienii au obținut 31 de victorii în cele 42 de partide europene disputate pe teren propriu, bifând totodată două egaluri și nouă înfrângeri, conform . din urmă cu trei sezoane, ceea ce a împins partida în prelungiri, însă covăsnenii aveau să fie eliminați.

Fostul internațional norvegian Jan Aage Fjortoft, acum analist TV, a postat pe contul său oficial de X un clip în care prezenta cum suprafața de joc de pe stadionul lui Bodo/Glimt este curățată cu un utilaj. Totodată, fostul atacant a transmis că autocarul televiziuni italiene este blocat pe autostradă, asta din cauza condițiilor meteorologice.

„Miercuri: Bodo Glimt vs Inter în Champions League. Stadionul este acum curățat. Se anunță mai multă zăpadă marți. Autocarul televiziunii italiene este blocat și blochează o bandă pe autostradă, la o oră de Bodo. Așteaptă să fie tractat. Bine ați venit în Norvegia!”, a transmis Jan Aage Fjortoft.

Wednesday: Bodø Glimt vs Inter in the Champions League The stadium is now being mowed. More snow reported Tuesday. The TV bus for Italian TV is stuck and blocking a lane on the E6 – an hour before Bodø. Waiting for towing. Welcome to Norway 😊 Benvenuti in Norvegia — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft)

Inter, formă de vis sub comanda lui Cristi Chivu

Deși în debutul său la Inter a fost criticat pentru că nu reușea rezultate împotriva echipelor mari, Cristi Chivu a demontat această teorie prin victoriile obținute în ultimele etape.

Jucătorii lui Cristi Chivu au un moral excelent înaintea meciului cu Bodo/Glimt. , și are cele mai mari șanse la scudetto.