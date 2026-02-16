Sport

Cristi Chivu, probleme mari în nămeții din Norvegia! Meciul cu Bodo/Glimt poate avea de suferit: „Se anunță mai multă zăpadă”

Cristi Chivu întâmpină probleme mari în Norvegia. Partida dintre Bodo/Glimt și Inter poate avea de suferit după prognoza meteo. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
16.02.2026 | 22:32
Cristi Chivu probleme mari in nametii din Norvegia Meciul cu BodoGlimt poate avea de suferit Se anunta mai multa zapada
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, probleme înainte de Bodo/Glimt - Inter. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Inter urmează să se dueleze cu Bodo/Glimt în play-off-ul din UEFA Champions League. Meciul tur se dispută în Norvegia, iar formația lui Cristi Chivu poate întâmpina probleme serioase

Probleme cu zăpada înainte de Bodo/Glimt – Inter

Champions League revine în prim-plan în această săptămână. România este reprezentată în competiție de Cristi Chivu, însă antrenorul lui Inter se confruntă cu o problemă importantă înaintea meciului cu Bodo/Glimt.

ADVERTISEMENT

Cu două zile înainte de startul partidei programat miercuri, 18 februarie, de la ora 22:00, organizatorii au decis să curețe suprafața de joc de zăpadă. În ciuda acestui efort, prognoza meteo anunță multă zăpadă marți, cu doar o zi înainte de partidă.

Bodo se numără printre cele mai friguroase zone din Europa, mai ales în sezonul rece. Aflat dincolo de Cercul Arctic, orașul înregistrează în aceste zile temperaturi negative. În condițiile în care temperaturile din Italia sunt mult mai ridicate, Cristi Chivu trebuie să ia cele mai bune decizii în privința jucătorilor, întrucât meciul tur cu Bodo/Glimt este crucial pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Cum arată stadionul lui Bodo/Glimt

Bodo evoluează pe un teren sintetic, soluție necesară pentru a preveni înghețarea gazonului pe durata sezonului rece. Suprafața artificială le-a creat mari probleme multor adversari și reprezintă un atu important pentru formația gazdă. Lazio, Roma, Porto sau Celtic se numără printre echipele de top care au pierdut aici. Începând din 2020, norvegienii au obținut 31 de victorii în cele 42 de partide europene disputate pe teren propriu, bifând totodată două egaluri și nouă înfrângeri, conform The Sun. În această serie regăsim și remiza cu Sepsi OSK din urmă cu trei sezoane, ceea ce a împins partida în prelungiri, însă covăsnenii aveau să fie eliminați.

ADVERTISEMENT
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei...
Digisport.ro
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”

Fostul internațional norvegian Jan Aage Fjortoft, acum analist TV, a postat pe contul său oficial de X un clip în care prezenta cum suprafața de joc de pe stadionul lui Bodo/Glimt este curățată cu un utilaj. Totodată, fostul atacant a transmis că autocarul televiziuni italiene este blocat pe autostradă, asta din cauza condițiilor meteorologice.

„Miercuri: Bodo Glimt vs Inter în Champions League. Stadionul este acum curățat. Se anunță mai multă zăpadă marți. Autocarul televiziunii italiene este blocat și blochează o bandă pe autostradă, la o oră de Bodo. Așteaptă să fie tractat. Bine ați venit în Norvegia!”, a transmis Jan Aage Fjortoft.

ADVERTISEMENT

Inter, formă de vis sub comanda lui Cristi Chivu

Deși în debutul său la Inter a fost criticat pentru că nu reușea rezultate împotriva echipelor mari, Cristi Chivu a demontat această teorie prin victoriile obținute în ultimele etape.

Jucătorii lui Cristi Chivu au un moral excelent înaintea meciului cu Bodo/Glimt. Inter a reușit să se impună în Derby d’Italia, scor 3-2, și are cele mai mari șanse la scudetto.

SuperLiga, live blog etapa 27. Dinamo ține aproape de Craiova după 1-0 cu...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 27. Dinamo ține aproape de Craiova după 1-0 cu Unirea Slobozia 1-0. Opruț i-a salvat din nou pe ”câini”. Cum arată clasamentul
PCH, mesaj controversat la meciul Dinamo – Unirea Slobozia: „Odihnește-te în pace!”
Fanatik
PCH, mesaj controversat la meciul Dinamo – Unirea Slobozia: „Odihnește-te în pace!”
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat...
Fanatik
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Craiova. Suma este incredibilă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat...
iamsport.ro
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat un verdict acid: 'Logică de tâlhari! Cum să te gândești la așa ceva?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!