Cristi Chivu, propunere inedită din partea unei rivale! Fotbalistul de 40 de milioane de euro care poate ajunge pe ”Meazza”

Pe data de 25 august, Inter va debuta în noul sezon de Serie A pe teren propriu, în compania celor de la Torino. , iar la adresa clubului a sosit o propunere surprinzătoare din partea unei rivale din Serie A.

AS Roma i l-a propus Interului pe Manu Koné

La doar un sezon de la sosirea la AS Roma, Manu Koné este foarte aproape de a părăsi gruparea de pe Olimpico. anunță că formația din capitala Italiei forțează transferul lui Jadon Sancho și este gata să facă sacrificii importante în acest sens.

Sursa citată menționează că cei de la Roma l-au propus pe mijlocașul francez la Inter, Cristi Chivu fiind în căutarea unui om pentru linia mediană. Fotbalistul evaluat la 40 de milioane de euro a impresionat în primul său an în Italia.

Antrenorul român nu ar spune ”nu” , dar este important de văzut și care sunt cerințele celor de la AS Roma. Chiar dacă Calhanoglu a anunțat că rămâne, este nevoie în continuare de „sânge proaspăt” în zona de la centrul terenului.

Jucătorul format de Toulouse a fost adus de la Borussia M’gladbach în schimbul sumei de 18 milioane de euro. 45 de meciuri a jucat Koné în tricoul celor de la AS Roma. Două goluri și trei pase decisive a reușit acesta pentru gruparea de pe Olimpico.

Inter așteaptă să încheie transferul lui Ademola Lookman

Ademola Lookman este principala prioritate a celor de la Inter în această vară, însă pentru moment pentru transferul acestuia.

Deși Inter a oferit undeva la 45 de milioane de euro, iar jucătorul își dorește și el transferul, clubul din Bergamo cere minim 60 de milioane de euro pentru ca această mutare să se realizeze.