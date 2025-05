Cristi Chivu pune presiune înainte de meciul sezonului, Atalanta – Parma: „Este cea de-a 13-a finală”. Ce a declarat despre Man și Mihăilă

Parma se pregătește pentru cel mai important meci al sezonului. În ultima etapă din Serie A, formația pregătită de Cristi Chivu va evolua în deplasare la Bergamo, contra Atalantei, iar „cruciații” au nevoie de un succes pentru a fi siguri de menținerea în Serie A.

Cristi Chivu a prefațat meciul Atalanta – Parma

Dacă nu se va impune contra Atalantei, soarta Parmei va fi decisă de rezultatele înregistrate în partidele Empoli – Verona și Lazio – Lecce. În funcție de acestea, echipa lui Cristi Chivu ar putea să rămână în Serie A, să retrogradeze direct sau să joace un baraj.

Tehnicianul român a vorbit despre duelul de la Bergamo, care se va disputa duminică, de la ora 21:45. „Este posibil să nu fie ultimul meci, luăm toate variantele în considerare pentru că așa este corect. Trebuie să acceptăm realitatea situației, suntem pregătiți, cu mintea limpede pentru a ne îndeplini obiectivul.

Am tratat fiecare meci ca și cum ar fi fost primul sau ultimul, așa este corect, cu aceeași pasiune. Toate au fost ca niște finale, gândeam la fel și când eram jucător. Aceasta este cea de-a 13-a finală, este la fel de importantă ca și celelalte 12”, a afirmat Cristi Chivu, conform .

Antrenorul nu se va afla pe bancă la această partidă, deoarece , încheiat la egalitate, 0-0: „Nu știu cum va fi, voi merge în tribune. Voi vedea mai bine terenul, dintr-o poziție mai bună”.

În ce situație se află Man și Mihăilă înainte de Atalanta – Parma?

Antrenorul Parmei a dezvăluit și situația în care se află cei doi internaționali români din lot înainte de partida din ultima etapă. , nefiind refăcut complet după accidentarea suferită în ianuarie, în timp ce Dennis Man a lipsit la partida cu Napoli din cauza unei probleme la călcâi.

„Echipa este în regulă, sunt calmi. Am muncit bine în această săptămână. Cancellieri este în lot, Mihăilă a făcut jumătate de antrenament. L-am pierdut pe Leoni, are o problemă la ligamentul colateral. A suferit o mică accidentare ieri la antrenament, iar mâine nu va fi cu noi.

Man a avut o problemă la călcâi, nu s-a antrenat săptămâna trecută. Și-a dorit să facă parte din lot la meciul cu Napoli, dar durerea era prea intensă. În această săptămână s-a antrenat normal, va face parte din lot”, a dezvăluit Cristi Chivu la conferința de presă.

„Nu am avut timp să mă gândesc la viitor”

Cel mai probabil, de menținerea în Serie A depinde și viitorul lui Cristi Chivu pe banca Parmei, chiar dacă tehnicianul a semnat o înțelegere până în vara anului 2026. „Când vorbim despre viitor, se pune prea mult preț pe reputație. Eu am o conștiință, care este mai importantă decât reputația.

Este destul pentru mine să știu că am dedicat pasiune, angajament și multe ore acestui club și acestei echipe. Nu am avut timp să mă gândesc la viitor, am rămas concentrați doar pe obiectivul salvării”, a afirmat fostul internațional.