Cristi Chivu pune presiune pe conducătorii lui Inter: ”Avem nevoie de jucători cheie”. Ce posturi vrea să întărească înainte de startul sezonului

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Aflat cu echipa într-un stagiu de pregătire în Australia, Cristi Chivu a atras atenția că este nevoie de achiziții importante la Inter. ”Nerazzurii” vor să-și apere titlul câștigat în Serie A și să ajungă în fazele superioare ale Champions League.

Cristi Chivu a cerut noi transferuri la Inter

Într-o conferință de presă susținută la Antipozi, înaintea meciului amical cu Juventus programat sâmbătă, 8 august, de la ora 14:00, antrenorul român a explicat că mai are nevoie de transferuri, însă a precizat că își dorește jucători de calitate care să ridice nivelul.

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”Este nevoie de răbdare. Cer un nivel mai ridicat de dezvoltare. Ne plac cu siguranță jucătorii care aduc entuziasm și care vor să facă parte din acest grup minunat. Vom evalua oportunitățile. În acest moment, ne bucurăm de cei pe care îi avem aici, așteptându-i pe cei care se întorc din vacanța de după Cupa Mondială.

Apoi, mai avem o lună de transferuri în față. Echipa este competitivă, dar avem mereu nevoie de jucători cheie care să te ajute să faci saltul calitativ și să-ți permită să rămâi în pas cu ambițiile acestui club”, a declarat Chivu, conform .

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Ce posturi vrea să acopere Chivu la Inter

Conform jurnaliștilor italieni, Cristi Chivu le-a transmis conducătorilor grupării ”nerazzurre” că ar mai avea nevoie de un fundaș central de top, de un mijlocaș central care să intre direct titular și o extremă dreapta.

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Președintele Giuseppe Marotta și directorul executiv Piero Ausilio au luat act de dorința tehnicianului român și încearcă să găsească soluțiile optime. Rămâne de văzut dacă vor exista banii necesari pentru toate cel trei transferuri cerute de Chivu.

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Pentru a-i face pe plac antrenorului, șefii campioanei Italiei încearcă să-i aducă pe de la Liverpool, dar și pe de la Tottenham.

Ce transferuri a făcut Inter în această vară

”Nerazzurrii” au reușit câteva mutări interesante în perioada de mercato din această vară. În primul rând a activat clauza de achiziționare definitivă de la Manchester City a fundașului Manuel Akanji și l-a readus pe Alexandar Stankovic de Club Brugge.

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După plecarea lui Yann Sommer, Inter l-a adus pe postul de portar pe Ivan Provedel de la Lazio, iar în defensivă s-a întărit cu John Stones, rămas liber de contract după ce și-a încheiat înțelegerea cu Manchester City.