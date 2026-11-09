Sport

Cristi Chivu, pus de americani în umbra lui Fabregas chiar și după ce l-a bătut fără drept de apel: „Este un antrenor mai impresionant”

Gabriel-Alexandru Ioniță
09.11.2026 | 08:20
Cristi Chivu pus de americani in umbra lui Fabregas chiar si dupa ce la batut fara drept de apel Este un antrenor mai impresionant
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Cristi Chivu, pus de americani în umbra lui Fabregas chiar și după ce l-a bătut fără drept de apel. Foto: Profimedia
Americanii au făcut o analiză măgulitoare la adresa lui Cesc Fabregas, chiar și după ce spaniolul a fost învins clar de Cristi Chivu în Inter - Como
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Interul lui Cristi Chivu a învins în principiu fără mari probleme pe teren propriu Como, echipa antrenată de Cesc Fabregas, în Serie A, scor 2-0. Chiar și în aceste condiții însă, tot antrenorul spaniol a fost mai mult lăudat de către americanii de la CBS Sports la finalul partidei de pe Giuseppe Meazza.

Ce comparație au făcut americanii între Cristi Chivu și Cesc Fabregas după Inter – Como 2-0

Mai exact, Mike Grella, fost fotbalist profesionist american, în prezent analist TV, a apreciat că evoluția lui Fabregas ca tehnician este mai impresionantă decât cea a lui Chivu, întrucât spaniolul a construit totul de la 0 practic la Como, pe când românul a „moștenit” la Inter de la Simone Inzaghi o echipă și un sistem de joc foarte solide.

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De ce ar fi în continuare Fabregas superior ca antrenor față de Chivu

Pe de altă parte însă, tot Grella a subliniat și că îl apreciază foarte mult pe Cristi Chivu și astfel nu intenționează să îi ia acestuia în vreun fel din merite. „Nu este despre Chivu, dacă vrem să îi comparăm pe cei doi antrenori. Pentru mine, mie chiar îmi place Chivu, cred că a fost un jucător fantastic și ca antrenor știm deja cu toții cine este, dar el a moștenit acest sistem. Doar a schimbat câteva lucruri. Dacă schimba și nu mergea, atunci era afară. Dar echipa asta mergea, două finale de Champions League în ultimii patru ani. Deci de ce să schimbi? Așa că a fost deștept să facă ce a făcut, s-a adaptat.

Privind la Fabregas, este exact opusul. Sunt ideile sale, planul său, jucătorii săi, totul e al lui. Totul este despre el. Deci dacă are probleme, le poate rezolva, pentru că știe exact despre ce e vorba. La Chivu este puțin diferit pentru că el construiește pe ceva ce i s-a dat deja, cumva ca la Liverpool, cu Jurgen Klopp și Arne Slot.

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De fiecare dată când Chivu încearcă să schimbe ceva, nu funcționează. Deci este clar că Fabregas lucrează mai mult cu ideile sale, cu planul său. Și cred că în acest moment, fără să iau din meritele lui Chivu, Fabregas este antrenorul mai impresionant”, a spus Mike Grella în direct la CBS Sports Golazo. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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