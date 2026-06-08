Cristi Chivu, pus în gardă de impresarul vedetei de la Inter Milano: „Dacă se va întâmpla asta, suntem gata să forțăm transferul”

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Conducerea lui Inter Milano i-a prelungit contractul lui Cristi Chivu și acum vrea să-i întărească lotul pentru sezonul următor. Totuși, românul ar putea să piardă unii jucători importanți. Impresarul lui Hakan Calhanoglu a făcut un anunț care îl pune în gardă pe antrenorul român.

Hakan Calhanoglu, înțeles cu Fenerbahce? Ce se întâmplă cu starul lui Cristi Chivu

Hakan Calhanoglu este unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui Cristi Chivu de la Inter și unul dintre liderii din vestiar. Mijlocașul turc mai are un contract de un an cu „nerazzurri”, însă în ultima vreme au apărut mai multe zvonuri că ar putea da Italia pentru țara sa natală, acolo unde ar fi dorit de Fenerbahce.

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În prezent, la clubul din Istanbul se organizează alegeri pentru președintele clubului, . Impresarul Gordon Stipic a anunțat că dacă Hakan Safi va câștiga alegerile, atunci deja s-ar fi înțeles pentru cel mai important jucător al său: „În ultimele câteva zile, nu m-am limitat să am discuții ample cu Hakan Safi, ci l-am întâlnit și personal. Sunt prieteni de lungă durată și conversațiile noastre se bazau pe o mare încredere. Natural, am abordat multe subiecte și câțiva jucători, în special unul dintre ei. Dacă Hakan Safi va câștiga alegerile care vor avea loc în acest weekend, am ajuns la un acord fundamental în privința celui mai important jucător al meu”, a dezvăluit agentul.

Cum a reacționat conducerea lui Inter Milano

Deși nu a spus-o cu subiect și predicat, , care este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai lui Gordon Stipic și mai are un singur an de contract. Din această cauză, italienii au avut o reacție defensivă.

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„Ne dorim să-l păstrăm pe Hakan Calhanoglu. El este sub contract și eu unul nu cred niciun cuvânt din toate aceste declarații din partea celor de la Fenerbahce. Nu cred că vor avea niciun fel de consecință”, a declarat Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter Milano.

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Ce alți jucători mai are Gordon Stipic sub contract

Ținând cont de cotă și vârsta jucătorilor, este clar că Hakan Calhanoglu nu este cel mai important jucător impresariat de Gordon Stipic. În repertoriul agenției de impresariat la care Stipic este director executiv se află jucători precum Marc Guehi (Manchester City), Maxence Lacroix (Crystal Palace) sau Malick Thiaw (Newcastle United), toți stoperi importanți în Premier League cu cote de piață de peste 45 de milioane de euro, însă cu contracte uriașe.

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Printre sutele de jucători impresariați se mai regăsesc nume precum Anthony Gordon (FC Barcelona), Jacob Ramsey (Newcastle United), Ryan Sessegnon (Fulham), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Ethan Nwaneri (Arsenal) sau Calvin Bassey (Fulham).