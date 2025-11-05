Sport

Cristi Chivu, pus la zid de Fabio Capello în direct! Antrenorul lui Inter și-a turnat cenușă în cap după meciul cu Kairat

„Inter m-a dezamăgit!” Fabio Capello, atac după meciul cu Kairat! Reacția antrenorului român a venit pe loc. „La final mă interesează cele trei puncte”.
Alex Bodnariu
06.11.2025 | 01:00
Cristi Chivu pus la zid de Fabio Capello in direct Antrenorul lui Inter sia turnat cenusa in cap dupa meciul cu Kairat
Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello în direct la TV! Răspunsul antrenorului român
Cristi Chivu a tremurat serios miercuri seara. Inter a obținut o victorie chinuită în fața kazahilor de la Kairat Almaty. Echipa din Milano a dominat clar jocul, însă nu a reușit să se desprindă pe tabelă. La final, antrenorul român și-a asumat responsabilitatea pentru prestația sub așteptări.

Inter a dezamăgit serios în meciul cu Kairat Almaty. Ce s-a întâmplat cu echipa lui Cristi Chivu

Inter are patru victorii din tot atâtea meciuri în UEFA Champions League, însă în partida cu Kairat Almaty au apărut câteva semne de întrebare. Deși echipa lui Cristi Chivu a expediat nu mai puțin de 23 de șuturi la poartă, a marcat doar două goluri.

Ba mai mult, în repriza secundă, elevii antrenorului român au comis o eroare uriașă la o fază fixă. Kairat Almaty a înscris din corner, după ce jucătorii de la Inter s-au invitat unul pe altul să respingă balonul din fața porții.

Fabio Capello l-a înțepat pe Cristi Chivu. Ce a spus antrenorul român de la Inter după 2-1 cu Kairat în Champions League

Fabio Capello, fostul mare fotbalist italian, a intrat în rolul de analist după meciul pe care Inter l-a jucat în fața kazahilor. Acesta nu i-a menajat deloc pe jucătorii de pe San Siro, iar Cristi Chivu și-a asumat răspunderea pentru jocul mult sub nivelul așteptărilor.

„Inter m-a dezamăgit. Echipa a adormit în fața unui adversar mult prea slab. A avut momente bune, dar a jucat cu superficialitate și fără concentrare. În astfel de meciuri trebuie să impui ritmul și să domini clar, nu să oferi speranțe unei formații care nu e de nivelul tău”, a spus Fabio Capello la Sky Sports.

„Sunt responsabil pentru că nu am transmis motivarea justă. În același timp, mă gândesc că este a nu știu câta partidă jucată la trei zile. Nu e o scuză, dar puteam face mai bine. La final mă interesează cele trei puncte, mai ales că următoarele patru meciuri vor fi grele, comparativ cu ce a fost până acum. În Champions League nu sunt meciuri simple, nici cu echipe care, pe hârtie, sunt inferioare.

Eu trebuie să lucrez mai mult, să găsesc motivarea, cuvintele juste care să ridice nivelul de dăruire. Îmi asum această responsabilitate, să fac mai bine decât am făcut în pregătirea acestui joc. Totul părea făcut să ne creeze probleme, să ne egaleze. Trebuia să jucăm mai simplu, să profităm de faptul că nu s-au apărat aglomerat. N-am avut luciditatea necesară, am încercat să facem lucruri când nu era momentul potrivit. Înțeleg, am jucat și eu asemenea partide, dar repet: sunt vinovat de ceea ce nu am putut transmite jucătorilor”, a declarat Cristi Chivu la flash-interviu.

