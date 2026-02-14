Cristi Chivu, pus la zid de italianul cu 12 trofee la Milan pentru reacția de după Inter – Juventus 3-2: „Mă așteptam la altceva de la el”

La finalul meciului Inter – Juventus 3-2, Cristi Chivu a fost întrebat la un moment dat, în mod așteptat, și despre faza controversată petrecută în finalul primei reprize.
Atunci, Kalulu a primit al doilea cartonaș galben și astfel a fost eliminat pentru un presupus fault asupra lui Bastoni. Ulterior, pe reluări s-a putut observa în mod destul de clar că jucătorul gazdelor de fapt a simulat și astfel s-a ajuns, în mod corect, la concluzia că fotbalistul „Bătrânei Doamne” a fost eliminat nejustificat, chestiune care bineînțeles că a influențat într-o măsură destul de mare desfășurarea ulterioară a jocului, dar și rezultatul final în mod evident.
Chivu a apreciat că la faza respectivă a existat totuși o atingere între cei doi jucători, astfel încât eliminarea lui Kalulu a avut în principiu o bază regulamentară:
„Pentru mine a fost o atingere ușoară, dar a fost o atingere. Trebuie spus, trebuie recunoscut. Când am suferit erori de genul acesta în Liga Campionilor, am spus întotdeauna că arbitrul nu ar trebui pus în poziția de a decide… O atingere este o atingere, chiar dacă este ușoară, asta trebuie recunoscut.
Jucătorul meu și-a retras mâna pentru că a anticipat. Decizia arbitrului a fost un al doilea cartonaș galben pentru un jucător experimentat ca el, care în anumite circumstanțe trebuie să-și țină mâinile la distanță”.
La scurt timp, această declarație a lui Chivu a fost comentată de Massimo Ambrosini, fostul mare mijlocaș defensiv de la AC Milan, cu 12 trofee cucerite în tricoul „diavolului”. El s-a arătat dezamăgit de faptul că românul nu a avut puterea de a recunoaște că a fost vorba despre o eliminare primită pe nedrept de Kalulu:
„Nu e vina lui Chivu pentru greșeala uriașă a arbitrului, dar mă așteptam la Chivu să vină să spună că a fost o atingere ușoară și jucătorul lui a exagerat și a simulat”.