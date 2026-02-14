Cristi Chivu, pus la zid de italianul cu 12 trofee la Milan pentru reacția de după Inter – Juventus 3-2: „Mă așteptam la altceva de la el”

ADVERTISEMENT

La finalul meciului Inter – Juventus 3-2, Cristi Chivu a fost întrebat la un moment dat, în mod așteptat, și despre faza controversată petrecută în finalul primei reprize.

Massimo Ambrosini, dezamăgit de reacția lui Cristi Chivu de la finalul meciului Inter – Juventus 3-2

Atunci, Kalulu a primit al doilea cartonaș galben și astfel a fost eliminat pentru un presupus fault asupra lui Bastoni. Ulterior, pe reluări s-a putut observa în mod destul de clar că jucătorul gazdelor de fapt a simulat și astfel s-a ajuns, în mod corect, la concluzia că fotbalistul „Bătrânei Doamne” a fost eliminat nejustificat, chestiune care bineînțeles că a influențat într-o măsură destul de mare desfășurarea ulterioară a jocului, dar și rezultatul final în mod evident.

, astfel încât eliminarea lui Kalulu a avut în principiu o bază regulamentară:

„Pentru mine a fost o atingere ușoară, dar a fost o atingere. Trebuie spus, trebuie recunoscut. Când am suferit erori de genul acesta în Liga Campionilor, am spus întotdeauna că arbitrul nu ar trebui pus în poziția de a decide… O atingere este o atingere, chiar dacă este ușoară, asta trebuie recunoscut.

Jucătorul meu și-a retras mâna pentru că a anticipat. Decizia arbitrului a fost un al doilea cartonaș galben pentru un jucător experimentat ca el, care în anumite circumstanțe trebuie să-și țină mâinile la distanță”.

Ce a spus fostul mare fotbalist de la AC Milan

La scurt timp, această declarație a lui Chivu a fost comentată de Massimo Ambrosini, fostul mare mijlocaș defensiv de la AC Milan, cu 12 trofee cucerite în tricoul „diavolului”. El s-a arătat dezamăgit de faptul că românul nu a avut puterea de a recunoaște că a fost vorba despre :

„Nu e vina lui Chivu pentru greșeala uriașă a arbitrului, dar mă așteptam la Chivu să vină să spună că a fost o atingere ușoară și jucătorul lui a exagerat și a simulat”.