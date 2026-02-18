Cristi Chivu, pus la zid de presa din Italia după Bodo/Glimt – Inter 3-1: ”S-a scufundat”. Ce notă a primit tehnicianul român

ADVERTISEMENT

Într-o atmosferă polară, echipa lui Cristi Chivu s-a prăbușit în repriza secundă și are de tras pentru a se califica mai departe în Champions League. Presa din Italia a fost extrem de dură cu ”nerazzurri”.

Presa din Italia, neiertătoare cu Cristi Chivu după Bodo/Glimt – Inter 3-1

Imediat după , din prima manșă a play-off-ului optimilor de finală ale Champions League, jurnaliștii italieni au remarcat căderea avută de Inter în partea a doua și consideră că șansele de calificare au scăzut dramatic.

Sub titlul ”Chivu se scufundă acolo unde Juve câștigase”, cotidianul Tuttosport, care apare la Torino, a scris: ”Bodo/Glimt a făcut o performanță remarcabilă, câștigând prima manșă a play-off-ului Champions League cu o victorie răsunătoare, scor 3-1, asupra lui Inter.

Egalarea lui Pio Esposito în prima repriză, după golul lui Fet, nu a ajutat prea mult echipa lui Chivu, care în partea secundă a fost surprinsă de combinațiile mortale dintre Hauge și Hogh. Pe San Siro vor fi necesare trei goluri pentru a răsturna rezultatul”.

Chivu, a patra înfrângere în Champions League

Publicația Corriere dello Sport a titrat: ”Chivu pierde în Norvegia”, iar în text a notat: ”Echipa lui Chivu a fost aproape de mai multe ori să preia conducerea în prima repriză, dar a cedat în a doua, iar norvegienii au profitat de acest avantaj”.

”Inter cade și ea în infernul de la Bodo”, este titlul dat de Gazzetta dello Sport. ”Norvegienii, înrădăcinați în fortăreața lor cu gazon artificial și zăpada îngrămădită sub tribune, au dat trei palme finalistei Champions League.

Inter se agață încă de calificare cu vârful degetelor datorită golului marcat de Esposito, însă Chivu riscă să fie eliminat în play-off după a patra înfrângere a sa în acest sezon de Champions League”, a scris sursa citată.

Chivu, corigent după Bodo/Glimt – Inter 3-1

Sub titlul ”Dezastru pentru Inter: calificarea în optimile de finală aproape compromisă”, site-ul calciomercato.com a notat: ”Inter a căzut și a făcut-o zgomotos. Un dezastru în frigul norvegian, unde ‘nerazzurri’ nu au reușit niciodată să intre convingător în joc. Chivu a plătit prețul pentru mai multe erori individuale care au dus la acest 3-1 final.

Cele mai proaste vești au venit în repriza secundă pentru Chivu. Mai întâi l-a pierdut pe Lautaro Martinez din cauza unei probleme minore la gambă, iar apoi au venit cele două goluri care aproape au compromis calificarea”.

Site-ul tuttomercatoweb.com i-a acordat lui Cristi Chivu din partida cu Bodo/Glimt, la fel ca și jucătorilor Akanji, Acerbi, Bastoni, Barella și Mkhitaryan.

”De ce, în ciuda a cinci schimbări, echipa sa, Inter, abia rezistă mai mult de o repriză? Și de ce primește goluri atât de ușor (și nu este prima dată)? Senzația este că, dacă echipa nu e cu motoarele la maxim, se chinuie, chiar și mental, să rămână în joc”, a notat sursa citată.