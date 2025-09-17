Cristi Chivu putea sta pe banca lui Ajax la meciul cu Inter din Champions League! Ce surpriză i-au pregătit olandezii. Exclusiv

Meci special pentru Cristi Chivu (44 de ani), aflat la debutul ca antrenor în Liga Campionilor. Ajax și Inter sunt două dintre echipele la care românul a scris istorie. În prezent pe banca „nerazzurrilor”, Chivu putea fi tehnicianul „lăncierilor”.

Cristi Chivu putea fi antrenor la Ajax! Cum va fi primit tehnicianul lui Inter

Ajax – Inter, programat miercuri, 17 septembrie, de la ora 22:00, este meciul care marchează debutul antrenorului Cristi Chivu în Liga Campionilor. FANATIK a stat de vorbă cu unul dintre ghizii celui mai mare stadion din Olanda.

Site-ul nostru a aflat în exclusivitate că românul a fost prima opțiune pentru banca tehnică a „lăncierilor”. În cele din urmă a fost ales .

„Va fi o seară specială. Numele lui Cristi Chivu este în continuare amintit de fanii lui Ajax. Până la urmă, este românul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Ajax, 142! În noiembrie 2024, când clubul a împlinit 125 de ani, Chivu a fost invitat să joace pentru legendele lui Ajax în amicalul cu Real Madrid.

În plus, înainte ca Heitinga să fie numit antrenorul principal, în Olanda au fost zvonuri conform cărora Cristi Chivu e prima opțiune a conducerii pentru acest rol. Din păcate, nu a fost să fie. Totuși, mă aștept să fie primit cu brațele deschise în această seară”, a declarat Christiaan Schut, în exclusivitate pentru FANATIK.

Atât Ajax, cât și Inter, au antrenori noi în acest sezon. Cristi Chivu l-a înlocuit pe Simone Inzaghi pe banca „nerazzurrilor”, în timp ce John Heitinga a fost numit după ce Francesco Farioli și-a dat demisia.

4 ani a jucat Cristi Chivu la Ajax Amsterdam, în perioada 1999-2003

Singurul român cu peste 100 de meciuri pentru „lăncieri”

Cristi Chivu se află într-o galerie selectă la stadionul cunoscut și sub denumirea de „Amsterdam Arena”. Pe holuri, poza românului este pusă la loc de cinste, alături de alți fotbaliști uriași, precum Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar sau Marco van Basten. Cu toții au reușit performanța de a juca peste 100 de meciuri pentru „lăncieri”.

„Îi dorim mult succes și mult noroc lui Cristian în noua carieră, cea de antrenor. Mai puțin în seara aceasta, desigur”, a glumit ghidul stadionului „Johan Cruijff Arena”.

Alături de Chivu, alți patru români au îmbrăcat de-a lungul timpului tricoul lui Ajax Amsterdam. Este vorba despre Bogdan Lobonț, Nicolae Mitea, George Ogăraru și Răzvan Marin. Niciunul nu s-a apropiat însă de performanța actualului antrenor de la Inter Milano.