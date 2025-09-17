Sport

Cristi Chivu, reacție de mare antrenor! Cum a fost surprins, după ce arbitrul i-a refuzat un penalty lui Inter în meciul cu Ajax. Foto

Inter, penalty anulat în prima repriză cu Ajax. Cum a reacționat Cristi Chivu după verdictul final al arbitrului.
Mihai Dragomir
17.09.2025 | 23:01
Cristi Chivu reactie de mare antrenor Cum a fost surprins dupa ce arbitrul ia refuzat un penalty lui Inter in meciul cu Ajax Foto
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Cristi Chivu când Inter nu a primit penalty cu Ajax în prima repriză. Sursa Foto: hepta.ro.

Inter joacă în prima etapă din Champions League contra lui Ajax, în deplasare. Deși criticat înaintea meciului, Cristi Chivu a avut o reacție de antrenor adevărat când arbitrul a refuzat un penalty pentru echipa lui. Cum a fost surprins.

Michael Oliver a refuzat un penalty pentru italieni în Ajax – Inter

După 3-4 în deplasare cu Juventus în Serie A, Inter a trecut la un alt meci cu miză. Vicecampioana Italiei înfruntă în prima etapă din Champions League, tot în deplasare, Ajax. Prima repriză a conținut un moment important, din punct de vedere al arbitrajului.

Mai exact, în minutul 35, Michael Oliver a acordat penalty pentru Inter, după un fault comis de tânărul fundaș al gazdelor, Youri Baas, asupra lui Marcus Thuram în careu. „Centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea cum s-a petrecut întreaga fază.

Reacția lui Cristi Chivu s-a transformat într-un gol superb al lui Thuram

Englezul a decis în cele din urmă să nu acorde lovitura de la 11 metri, deoarece elevul lui Cristi Chivu faultase primul. Antrenorul român a fost surprins ulterior cum a aplaudat si a dat din mâini și din cap, încurajându-și frenetic elevii.

Cristi Chivu
Cum a reacționat Cristi Chivu când Inter nu a primit penalty cu Ajax în prima repriză. Sursa Foto: Captură Prima Sport.

Energia pozitivă transmisă de tehnicianul român a dat roade. Doar câteva minute mai târziu, Thuram nu i-a mai iertat pe olandezi. Vârful francez a marcat cu o lovitură de cap precisă în urma unei lovituri de colț executate de Hakan Calhanoglu.

„Thuram marchează. Săritura imperioasă a francezului îi depășește pe toți ceilalți la un corner al lui Calhanoglu și îl întrece pe Jaros de la marginea careului mic”, au reacționat italienii de la gazzetta.it.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
