Cristi Chivu, reacție de mare antrenor! Cum a fost surprins, după ce arbitrul i-a refuzat un penalty lui Inter în meciul cu Ajax. Foto

în deplasare. Deși , Cristi Chivu a avut o reacție de antrenor adevărat când arbitrul a refuzat un penalty pentru echipa lui. Cum a fost surprins.

Michael Oliver a refuzat un penalty pentru italieni în Ajax – Inter

După 3-4 în deplasare cu Juventus în Serie A, Inter a trecut la un alt meci cu miză. Vicecampioana Italiei înfruntă în prima etapă din Champions League, tot în deplasare, Ajax. Prima repriză a conținut un moment important, din punct de vedere al arbitrajului.

Mai exact, în minutul 35, Michael Oliver a acordat penalty pentru Inter, după un fault comis de tânărul fundaș al gazdelor, Youri Baas, asupra lui Marcus Thuram în careu. „Centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea cum s-a petrecut întreaga fază.

Reacția lui Cristi Chivu s-a transformat într-un gol superb al lui Thuram

Englezul a decis în cele din urmă să nu acorde lovitura de la 11 metri, deoarece elevul lui Cristi Chivu faultase primul. Antrenorul român a fost surprins ulterior cum a aplaudat si a dat din mâini și din cap, încurajându-și frenetic elevii.

Energia pozitivă transmisă de tehnicianul român a dat roade. Doar câteva minute mai târziu, Thuram nu i-a mai iertat pe olandezi. Vârful francez a marcat cu o lovitură de cap precisă în urma unei lovituri de colț executate de Hakan Calhanoglu.

„Thuram marchează. Săritura imperioasă a francezului îi depășește pe toți ceilalți la un corner al lui Calhanoglu și îl întrece pe Jaros de la marginea careului mic”, au reacționat italienii de la

