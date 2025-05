Cristi Chivu, reacție dură după eliminarea din Parma – Napoli 0-0: „Eu sunt idiotul, sunt vinovat”

Parma a obținut un nou rezultat important contra unei forțe din Serie A. , însă nu și-a asigurat menținerea în prima divizie. , a analizat cele întâmplate.

Cristi Chivu, după eliminarea din Parma – Napoli: „Eu sunt idiotul care se implică într-o bătaie și ia o palmă”

În prelungirile partidei, Cristi Chivu a încercat să aplaneze un conflict iscat la marginea terenului între cei aflați pe băncile tehnice, însă „centralul” Daniele Doveri a interpretat altfel cele întâmplate și i-a eliminat pe ambii antrenori principali, Cristi Chivu și Antonio Conte. Așadar, tehnicianul român nu se va afla pe bancă la meciul cu Atalanta din ultima rundă.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt idiotul obișnuit care se implică într-o bătaie și primește o palmă, sunt vinovat pentru asta. Mi-am ridicat mâinile pentru a-i despărți, dar arbitrul a interpretat diferit acest lucru, nu știu ce informații au ajuns la el.

Îmi prezint scuze băieților pentru că nu voi fi pe bancă, îmi pare rău. Am primit palme în trecut, am primit o palmă astăzi și voi mai primi palme. Voi întoarce și celălalt obraz, nu este o problemă”, a afirmat tehnicianul român, conform .

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, după Parma – Napoli 0-0: „A fost cea mai bună primă repriză de când sunt eu aici”

Cristi Chivu și-a felicitat jucătorii după un nou rezultat pozitiv contra unei echipe puternice, însă Parma are în continuare emoții privind menținerea în prima ligă, deoarece atât Empoli, cât și Lecce, au obținut victorii în etapa 37. De cealaltă parte, Napoli a rămas pe primul loc, deoarece rivala la titlu, Inter, a remizat la rândul său, 2-2 cu Lazio.

Tehnicianul român a analizat duelul contra lui Napoli. „A fost cea mai bună primă repriză de când sunt eu aici, din punct de vedere al intensității, curajului și determinării. Nu este ușor niciodată să întâlnești un adversar precum Napoli, care a avut o evoluție foarte bună. În repriza secundă, am rămas fără energie, au apărut crampele și oboseala, știam că trebuie să facem modificări.

ADVERTISEMENT

Vreau să scot în evidență evoluția lui Circati, am făcut-o și în vestiar. Nu a fost ușor să revină astăzi după atât de mult timp, a confirmat ce mi-a arătat și la antrenamente. De asemenea, vreau să-l remarc pe Leoni, care a avut un adversar precum Lukaku, dar și pe Balogh.

ADVERTISEMENT

Nu îmi place să vorbesc despre jucători individual, dar cei trei au avut o prestație excelentă ținând cont de presiunea la care au fost supuși. Leoni în special, nu a pierdut niciun duel contra lui Lukaku, s-a folosit de forța fizică și de inteligență”, a declarat Chivu la conferința de presă.

Parma luptă în continuare pentru menținerea în Serie A. Cristi Chivu: „Știam că vom avea nevoie de puncte”

Pentru a fi sigură de menținerea în Serie A, Parma are nevoie de o victorie pe terenul Atalantei în ultima rundă. „Cruciații” ocupă în acest moment locul 16, cu 33 de puncte, două în plus față de Lecce și Empoli. „Știam că vom avea nevoie de puncte, asta a fost situația de când am venit aici. Dacă am ajuns până aici cu o șansă de a ne salva, este datorită băieților, datorită seriozității și curajului lor.

S-au implicat într-o realitate dificilă și au dat totul de fiecare dată. Îi felicit, mai avem un meci. Suntem obișnuiți cu săptămâni în care trebuie să rămânem în control, știind că nu este niciodată ușor să pregătești un meci de Serie A”, a transmis Cristi Chivu.