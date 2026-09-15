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Revenire spectaculoasă de la 0-2 pentru echipa lui Cristi Chivu în partida Inter – Udinese 5-3. Chiar dacă defensiva ”nerazzurrilor” a părut încă o dată extrem de fragilă, tehnicianul și-a apărat cu îndârjire jucătorii la conferința de presă.

Cristi Chivu, gest șocant la conferința de presă de după Inter – Udinese 5-3

După încheierea , antrenorul român a fost întrebat despre gafele făcute de portarul Josep Martinez și dacă Inter are o problemă pe acest post. Chivu s-a arătat deranjat, s-a dat de două ori cu capul de microfon și apoi i-a luat apărarea spaniolului.

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”Anul trecut problema era Sommer, acum începem deja să ne concentrăm pe ‘Pepo’. Îl voi apăra până la moarte, este un portar important, la fel ca Provedel și Di Gennaro. Face parte dintr-un grup care muncește din greu, v-aș ruga să nu mai faceți titluri în fiecare săptămână din cauza problemei portarului.

Încercăm să ne îmbunătățim, aș vrea să subliniez acest lucru. ‘Pepo’ este un portar grozav și o va arăta. Toată lumea greșește, inclusiv eu. Acum toată lumea este fixată pe portar, îl apăr pentru că nu a fost niciodată o problemă. Greșelile fac parte din joc, așa că vă rog să scrieți asta: ‘Martinez nu va fi niciodată o problemă’”, a declarat Chivu.

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, prende a testate il microfono in conferenza stampa per difendere il portiere Pepo Martinez dopo — Cristian Giudici (@CriGiudici)

Explicații pentru startul modest

Tehnicianul român a mărturisit că în prima parte a jocului cu Udinese, însă a precizat faptul că duelul cu Real Madrid din Champions League și-a pus amprenta asupra elevilor săi.

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”Am făcut ceea ce știm să facem. Avem un lot care ne permite să jucăm într-un anumit fel și avem o identitate. În afară de primele 25 de minute, când am avut puțină energie, iar adversarii au profitat de superficialitatea noastră, am fost în meci.

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Am reacționat cu orgoliu și asta mă bucură, dar trebuie să înțeleg și ce nu a funcționat și ce nu am reușit eu să transmit echipei în această săptămână. Mă așteptam oarecum la așa ceva, Champions League îți consumă multă energie.

Dacă aș spune că nu sunt îngrijorat, n-aș mai fi antrenor. Fotbalul de astăzi este așa. Adversarii au jucat deschis împotriva noastră. Ne asumăm anumite riscuri pentru că suntem obligați să jucăm astfel: urcăm mulți oameni când avem posesia și facem mai multe rotații. Mi-a plăcut presingul imediat după pierderea mingii la 2-2, am lucrat la asta în vară”, a spus el.

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Chivu l-a pierdut pe John Stones

Pentru Inter urmează derby-ul din deplasare cu AS Roma, cele două formații fiind în fruntea clasamentului din Serie A cu maxim de puncte. Pentru meciul programat sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 19:00, Cristi Chivu a pierdut un jucător important.

Fundașul John Stones, titularizat în premieră după transferul de la Manchester City, . Englezul a resimțit dureri musculare și cel mai probabil nu va fi refăcut pentru partida de pe Olimpico.