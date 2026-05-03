Cristi Chivu, reacție fabuloasă în fața fanilor lui Inter Milano după ce a devenit campionul Italiei. Ce mesaj le-a transmis. La un pas să fie accidentat de Di Marco la petrecere

Cristian Chivu a avut o reacție fabuloasă în fața fanilor lui Inter Milano după ce a devenit campionul Italiei. Gestul făcut către Federico Dimarco după victoria cu Parma.
Alex Bodnariu, Cristi Coste, Cristian Măciucă
04.05.2026 | 00:08
corespondență din italia
Cristi Chivu a realizat o performanță neașteptată după ce a semnat, vara trecută, cu Inter Milano. Încă din primul sezon pe banca „nerazzurrilor”, tehnicianul român a câștigat titlul și are șansa de a reuși eventul, urmând să dispute finala cu Lazio pe Olimpico. „Lo scudetto” obținut cu Inter a avut parte de un moment inedit pentru antrenor.

Inter s-a impus în fața lui Parma în etapa a 35-a din Seria A, scor 2-0. Golurile victoriei au fost semnate de către Marcus Thuram, în minutul 45+1, și Henrikh Mkhitaryan, în minutul 80. În urma acestui rezultat, formația din Milano a devenit matematic campioana Italiei, cu trei etape înainte de finalul campionatului.

La scurt timp după fluierul final, Cristian Chivu s-a prezentat în fața fanilor. FANATIK a observat cum antrenorul român a vrut să îl împingă pe Federico Dimarco către galerie, însă în acel moment a alunecat. Ulterior, Chivu le-a făcut semn suporterilor că tot meritul le aparține jucătorilor săi, ca mai apoi să își lase elevii să se bucure cu galeria.

Chivu, aproape de event cu Inter

După ce și-a adjudecat titlul în Serie A, Inter mai are de atins un obiectiv major în acest sezon: Cupa Italiei. „Nerazzurrii” vor da piept cu Lazio în finala programată pe 13 mai, la Roma, iar dacă vor câștiga trofeul, Cristi Chivu ar deveni primul din istoria fotbalului italian care realizează eventul cu același club atât din postura de jucător, cât și de antrenor.

Din postura de jucător, fostul mare fundaș a reușit această performanță în sezonul 2009-2010. Atunci, Inter a cucerit titlul în Serie A cu 82 de puncte, cu două mai multe decât AS Roma, iar în finala Cupei Italiei a trecut chiar de formația din capitală, scor 1-0, prin golul decisiv marcat de Diego Milito. Stagiunea avea să fie încununată de un succes memorabil și în UEFA Champions League.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
