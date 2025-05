Cristi Chivu, reacție fermă după ratarea imensă a lui Dennis Man: „Îl voi apăra până la moarte”. Ce a declarat căpitanul Parmei

. Gabriel Strefezza a marcat unicul gol al întâlnirii, însă , care putea aduce un punct echipei sale.

Reacția lui Cristi Chivu după Parma – Como 0-1

La finalul partidei, Cristi Chivu a analizat eșecul suferit de Parma, dar a vorbit și despre situația în care se află Dennis Man, criticat dur după oportunitățile mari irosite în ultimele două meciuri. „Nu știm dacă această înfrângere ne va afecta încrederea, dar nu ar trebui să se întâmple. Echipa este vie, a luptat, a încercat să facă față celor de la Como, care au avut mingea.

În prima repriză am rămas compacți, puteam să ne descurcăm mai bine când am avut balonul, dar am creat ocazii. Am lovit bara transversală în repriza a doua, am avut oportunități, dar apoi am primit gol. Mi-a plăcut reacția echipei, am încercat să egalăm și am avut ocazii să facem asta. Trebuie să acceptăm înfrângerea și să-i felicităm pe adversari, acesta este fotbalul.

Man e un băiat care are nevoie de ajutor din punct de vedere mental, nu trece printr-un moment ușor, dar nu e ușor pentru nimeni într-o astfel de situație. Ca echipă, nu avem ce să îi reproșăm, vedem ce atitudine are la antrenamente și în afara terenului. Dacă au existat unele probleme la început, el a înțeles și s-a integrat în grup.

„Îl voi apăra pe Man până la moarte”

Știm cât de important este, calitatea lui poate să facă diferența pentru această echipă, a arătat acest lucru astăzi. Nu a fost ușor să facă ce a făcut în acea situație, e adevărat că nu a marcat, dar a oferit ceea ce un jucător ca el poate să ofere Parmei sau chiar și unei echipe mai faimoase.

Îl voi apăra până la moarte, nu pentru că suntem conaționali, ci pentru că are foarte multă calitate și această echipă are nevoie de el, în special în acest punct al sezonului. Am fost încântat să-i văd pe coechipierii săi îmbrățișându-l, dar și de reacția frumoasă a fanilor. Avem nevoie de Man la fel de mult ca de orice alt jucător pentru a ne atinge obiectivul”, a transmis antrenorul Parmei, conform .

Parma a rămas la șase puncte de zona retrogradării după acest eșec, iar în funcție de rezultatele înregistrate în această rundă și-ar putea asigura matematic menținerea în Serie A cu un succes în următoarea etapă pe terenul lui Empoli. Partida se va disputa sâmbătă, 10 mai, de la ora 21:45.

Căpitanul Parmei a vorbit despre ratarea lui Dennis Man

Enrico Del Prato, căpitanul celor de la Parma, a analizat situația dificilă în care se află coechipierul său, Dennis Man, după ratarea incredibilă din finalul meciului cu Como. „Îmi pare rău pentru Dennis, e clar pentru toată lumea că nu este un moment ușor.

Totuși, noi vedem cum muncește el în timpul săptămânii, la cel mai înalt nivel. Dacă va munci în continuare în acest fel, va avea satisfacții și va ajuta echipa. E un tip minunat, îl iubim, ieșim din aceste situații împreună, fără să arătăm cu degetul. Îmi pare foarte rău pentru el”, a declarat fundașul.