Cristi Chivu, discurs manifest după Napoli – Inter 3-1: „Suntem obișnuiți să ne lamentăm mereu! Nu mă interesează să spună lumea că-s bun”

ADVERTISEMENT

Inter a suferit un nou eșec în Serie A după 1-3 pe terenul lui Napoli. Cristi Chivu a oferit un discurs aprig după fluierul final. Ce a spus antrenorul român și ce l-a deranjat, de fapt, după ce echipa lui a pierdut chiar contra campioanei en-titre.

Reproșurile lui Cristi Chivu după Napoli – Inter 3-1

Lupta la titlu în Serie A se încinge. Napoli a redevenit, pentru moment, lider în campionat după ce a trecut de Inter cu 3-1. Campioana en-titre are 18 puncte după primele 8 etape, în timp ce „nerazzurri” rămân doar cu 15.

ADVERTISEMENT

După ce , Inter avea moralul încărcat la maxim pentru partida cu Napoli, însă . Cristi Chivu a reacționat după meci și a spus tot ce nu i-a convenit, de fapt.

„Ne-a durut acel penalty, am încercat sa reacționăm, ne-am enervat mai mult cu banca lor si nu am reușit să ne facem treaba pentru care am venit pregătiți. Energia a fost aruncată pe geam. Al doilea gol a venit când am încercat să construim, a fost o minge aruncată lung și ne-a surprins. Am reacționat cam târziu, golul trei e consecința lucidității pierdute. Eram în superioritate si nu aveam voie sa primim asemenea gol. Sunt încrezător de ce pot face asemenea jucători.

ADVERTISEMENT

Sunt mai încrezător chiar și după acest meci, am văzut cum au luptat ai mei în prima repriză, am dominat, am știut să suferim. Am venit pentru meciul nostru de la început, dar așa este fotbalul. Trebuie să fim concentrați la tot ce se poate întâmpla.

ADVERTISEMENT

Nu mă interesează ce s-a întâmplat cu Lautaro si Conte. Le spun mereu să nu aruncăm aiurea energia cu certuri cu banca adversa, să ne gândim numai unde vrem să ajungem!”, a spus inițial Cristi Chivu.

Cristi Chivu, mesaj pentru contestatari

Cristi Chivu nu a avut parte în totalitate de laude după ce a preluat Inter în vara acestui an. Tehnicianul fostei campioane a Italiei a ținut să răspundă criticilor și să sublinieze că se concentrează doar asupra echipei sale.

ADVERTISEMENT

„Lumea are dreptul să spună ce vrea. Ca antrenor nu mă voi lamenta vreodată. Am o dorința să văd fotbalul diferit de cum sunt unii obișnuiți. Nu mă interesează nici să văd dacă lumea spune că sunt bun.

Mă interesează numai de jucătorii mei și să câștigăm împreună. Aici suntem mereu obișnuiși să ne lamentam si să ne plângem. Cât voi fi aici nici nu mă interesează ce spune lumea de mine!”, a mai spus antrenorul român.

Clasamentul în Serie A

Serie A propune un nou sezon spectaculos, mai ales în privința luptei la titlu. Napoli vrea să își apere trofeul, însă are pe urme adversari redutabili. Iată cum arată Top 7 după meciul câștigat de napoletani cu 3-1 în fața lui Inter: