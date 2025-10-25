Sport

Cristi Chivu, discurs manifest după Napoli – Inter 3-1: „Suntem obișnuiți să ne lamentăm mereu! Nu mă interesează să spună lumea că-s bun”

Inter a pierdut în deplasare cu Napoli în Serie A. Ce a spus Cristi Chivu după eșecul contra campioanei Italiei și ce l-a deranjat, de fapt.
Mihai Dragomir
25.10.2025 | 22:42
Cristi Chivu discurs manifest dupa Napoli Inter 31 Suntem obisnuiti sa ne lamentam mereu Nu ma intereseaza sa spuna lumea cas bun
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a reacționat după Napoli - Inter 3-1. Ce l-a deranjat pe antrenorul român. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Inter a suferit un nou eșec în Serie A după 1-3 pe terenul lui Napoli. Cristi Chivu a oferit un discurs aprig după fluierul final. Ce a spus antrenorul român și ce l-a deranjat, de fapt, după ce echipa lui a pierdut chiar contra campioanei en-titre.

Reproșurile lui Cristi Chivu după Napoli – Inter 3-1

Lupta la titlu în Serie A se încinge. Napoli a redevenit, pentru moment, lider în campionat după ce a trecut de Inter cu 3-1. Campioana en-titre are 18 puncte după primele 8 etape, în timp ce „nerazzurri” rămân doar cu 15.

ADVERTISEMENT

După ce câștigase cu 4-0 în deplasare în Champions League, Inter avea moralul încărcat la maxim pentru partida cu Napoli, însă deznodământul nu i-a fost favorabil. Cristi Chivu a reacționat după meci și a spus tot ce nu i-a convenit, de fapt.

„Ne-a durut acel penalty, am încercat sa reacționăm, ne-am enervat mai mult cu banca lor si nu am reușit să ne facem treaba pentru care am venit pregătiți. Energia a fost aruncată pe geam. Al doilea gol a venit când am încercat să construim, a fost o minge aruncată lung și ne-a surprins. Am reacționat cam târziu, golul trei e consecința lucidității pierdute. Eram în superioritate si nu aveam voie sa primim asemenea gol. Sunt încrezător de ce pot face asemenea jucători.

ADVERTISEMENT
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
Digi24.ro
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok

Sunt mai încrezător chiar și după acest meci, am văzut cum au luptat ai mei în prima repriză, am dominat, am știut să suferim. Am venit pentru meciul nostru de la început, dar așa este fotbalul. Trebuie să fim concentrați la tot ce se poate întâmpla.

ADVERTISEMENT
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digisport.ro
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$

Nu mă interesează ce s-a întâmplat cu Lautaro si Conte. Le spun mereu să nu aruncăm aiurea energia cu certuri cu banca adversa, să ne gândim numai unde vrem să ajungem!”, a spus inițial Cristi Chivu.

Cristi Chivu, mesaj pentru contestatari

Cristi Chivu nu a avut parte în totalitate de laude după ce a preluat Inter în vara acestui an. Tehnicianul fostei campioane a Italiei a ținut să răspundă criticilor și să sublinieze că se concentrează doar asupra echipei sale.

ADVERTISEMENT

„Lumea are dreptul să spună ce vrea. Ca antrenor nu mă voi lamenta vreodată. Am o dorința să văd fotbalul diferit de cum sunt unii obișnuiți. Nu mă interesează nici să văd dacă lumea spune că sunt bun.

Mă interesează numai de jucătorii mei și să câștigăm împreună. Aici suntem mereu obișnuiși să ne lamentam si să ne plângem. Cât voi fi aici nici nu mă interesează ce spune lumea de mine!”, a mai spus antrenorul român.

Clasamentul în Serie A

Serie A propune un nou sezon spectaculos, mai ales în privința luptei la titlu. Napoli vrea să își apere trofeul, însă are pe urme adversari redutabili. Iată cum arată Top 7 după meciul câștigat de napoletani cu 3-1 în fața lui Inter:

Clasament Serie A după Napoli - Inter 3-1

„Inter a venit să ne omoare!”. Antonio Conte, mesaj tranșant după confruntarea cu...
Fanatik
„Inter a venit să ne omoare!”. Antonio Conte, mesaj tranșant după confruntarea cu Cristi Chivu
Cristi Chivu a intrat din nou în gura italienilor după Napoli – Inter...
Fanatik
Cristi Chivu a intrat din nou în gura italienilor după Napoli – Inter 3-1: „Probleme mari ascunse sub preș de cele șapte victorii”
Sorana Cîrstea, apariție de senzație în Dubai. O fostă campioană olimpică a reacționat...
Fanatik
Sorana Cîrstea, apariție de senzație în Dubai. O fostă campioană olimpică a reacționat și ea la fotografia postată de sportivă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Scandal în toată regula la Napoli - Inter! Italienii au descifrat ce și-au...
iamsport.ro
Scandal în toată regula la Napoli - Inter! Italienii au descifrat ce și-au spus Conte și Lautaro. Cum a reacționat Cristi Chivu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!