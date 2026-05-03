Cristi Chivu, reacție șoc după ce a cucerit titlul cu Inter: „Poate într-o lună voi fi pus sub semnul întrebării”. Gest fabulos al antrenorului român la conferința de presă. Video

Cristi Chivu (45 de ani) a câștigat primul trofeu major din cariera sa de antrenor. Tehnicianul român a condus-o pe Inter spre titlul cu numărul 21 din istoria clubului, iar „nerazzurii” au sărbătorit cu mult fast pe San Siro. La final, antrenorul român a tras concluziile despre performanța realizată alături de echipa pentru care a scris istorie și ca jucător.

Ce a declarat Cristi Chivu după ce Inter a cucerit titlul în Serie A

Cristi Chivu a reacționat după performanța fabuloasă realizată de cei de la Inter. „Sunt fericit pentru grup, pentru club, pentru suporterii care ne-au susținut de la început și au suferit după sezonul trecut. Au rămas în picioare in fața celor care au încercat să denigreze acest club. Am renăscut.

Este al 21-lea titlu, o pagină importantă a acestui club formidabil. E meritul tuturor băieților, care au fost senzaționali. Aveam obligația să fim competitivi. La final câștigă cel care este cel mai bun. Din fericire, suntem noi. Am avut momente dificile, dar meritul nostru este că ne-am revenit imediat. Ianuarie-februarie a fost perioada în care am înțeles că putem câștiga. Am învins în 13 din 14 meciuri.

Am pierdut un derby, dar am știut să rămânem în picioare. (n.r. vei savura această bucurie?) Nu vreau să fiu ipocrit, dar vreau să câștig și Cupa. Mă bucur pentru toți. Imediat după final am fugit să fumez o țigară în vestiar, scuze pentru că vă spun asta, dar i-am lăsat pe ei să se bucure de moment”, a spus tehnicianul român pentru postul după ce .

Cristi Chivu, mărturisire emoționantă după ce a devenit campion în Italia

Antrenorul român a continuat și a vorbit despre situația în care se află la Inter. „Nu vorbesc despre mine… Sunt o persoană atipică. Acum câțiva ani, a trebuit să vorbesc cu mine însămi despre o chestiune de viață și de moarte. Mi-am pierdut ego-ul acolo, iar acum încerc să fiu mereu cea mai bună versiune a mea, să-i ajut pe băieți. Încerc să înțeleg momentele pe baza experienței pe care am acumulat-o în anumite vestiare, conducând grupul.

Mi-am propus să antrenez în felul meu, încercând mereu să fiu empatic și uman, fără să-mi fac griji pentru aprobarea celor din afară. Mă gândesc la cei care mă iubesc și la a da totul pentru club și pentru fani. Nu mă gândesc la nimic altceva. Știu ce înseamnă să fii antrenor; poate într-o lună voi fi pus la îndoială. Întotdeauna te pui în pericol, dar trebuie să accepți asta cu un zâmbet.

Cu conștientizarea faptului că uneori lucrurile nu merg bine, dar trebuie întotdeauna să dai tot ce poți. Vorbesc și despre cei din staff-ul meu, care merită atât de multe mulțumiri. (n.r. i-ai înfruntat pe Conte, Allegri, Spalletti…) Sunt antrenori grozavi, nu pot decât să învăț de la ei și vreau să continui să învăț de la ei. Fiecare antrenor tânăr care vrea să aibă succes trebuie să învețe de la ei”, a adăugat Cristi Chivu. .

Cristi Chivu, gest fabulos la conferința de presă

După ce a oferit declarații deținătorilor de drepturi TV, Cristi Chivu a fost prezent și la conferința de presă, însă doar pentru puțin timp. Antrenorul român a anunțat că răspunsurile la întrebări vor fi oferite de cei din staff-ul său, care au primit și o rundă de aplauze din partea celor prezenți în sală.

