Cristi Chivu, reacție specială după ce Inter s-a distanțat la 10 puncte de AC Milan: „Totul se datorează lor!”. Românul a anunțat două reveniri importante la echipă

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu își continuă drumul cu Inter spre Scudetto și pare că nimic nu-i va putea opri pe nerazzurri să câștige titlul de campioană în Serie A. Cu toate acestea, italienii au probleme în Champions League, unde au pierdut cu 1-3 în prima manșă cu Bodo/Glimt. Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii după o nouă victorie muncită în Italia, contra lui Lecce.

Cristi Chivu, laude la scenă deschisă pentru elevii săi după Lecce – Inter 0-2

Lecce a încercat cu toate forțele sale să obțină un rezultat pozitiv din partida cu liderul din Serie A, însă defensiva sa a cedat în ultimul sfert de oră. Meciul părea că se îndreaptă spre o remiză albă, însă elevii lui Cristi Chivu au rezolvat victoria rapid, prin două goluri în minutele 75 și 82.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a devenit antrenorul debutant cu cele mai multe puncte adunate în Serie A după 26 de etape, însă discursul său a rămas echilibrat și și-a felicitat elevii pentru prestațiile solide: „Îi felicit pe băieți, totul se datorează lor! Formează un grup fantastic, care dă tot ce are. Înțeleg momentele și ce vrem să realizăm în acest sezon. Acum avem un meci important marți. Totul este încă deschis și vom lupta pentru obiectivul nostru până la final.

(n.r. – cum ai trăit ultimele zile) Am fost calm. Luăm meci cu meci, conștienți că putem câștiga și, de asemenea, putem pierde. Important este să dăm întotdeauna tot ce putem. Avem mulți absenți, dar avem un lot de 24/25 de jucători, pe lângă cei care nu ajută de la U23. Pentru mine, nu există titulari. Toți sunt importanți. Fiecare dintre ei are calități care sunt la dispoziția grupului. Se simt implicați și știu cât de importantă este contribuția lor”, a spus Cristi Chivu după victoria cu Lecce, conform

ADVERTISEMENT

Întăriri importante pentru Cristi Chivu. Cine sunt jucătorii care revin la antrenamente

Inter a suferit din punct de vedere al accidentărilor în ultima vreme. însă Chivu a fost nevoit să se descurce fără doi fotbaliști cruciali ai echipei. Dumfries și Calhanoglu vor relua antrenamentele cu echipa începând de mâine:

ADVERTISEMENT

„Denzel a făcut câteva exerciții cu noi în ultimele săptămâni și va fi disponibil oficial mâine. Va face antrenamentul integral cu grupul. Și Calhanoglu va reveni cu grupul începând de mâine”, a explicat Cristi Chivu.

Urmează un meci important pentru Cristi Chivu. Ce a spus antrenorul despre returul cu Bodo/Glimt

. Nerazzurri se văd nevoiți să întoarcă soarta partidei și să câștige la două goluri diferență pe „Giuseppe Meazza” pentru a trimite meciul în prelungiri sau la mai multe de două goluri pentru a se califica direct.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a văzut partea plină a paharului și a explicat că echipa sa a avut câteva situații bune în Norvegia, însă a fost neglijentă pe alocuri. Nici temperatura, și nici gazonul artificial nu i-au ajutat pe fotbaliștii lui Inter, însă

„Pentru marți vom avea nevoie de încredere că putem întoarce rezultatul. Ne-am creat șanse în prima manșă. Am lovit bara de două ori, însă am fost neglijenți la unele faze pe tranzițiile lor rapide. Știm că va trebui să dăm totul!”, a explicat antrenorul român despre meciul cu Bodo/Glimt.