Cristi Chivu, reacție surpriză după Inter – Juventus 3-2: „Zero la sută șanse la titlu!”. Ce spune de eliminarea controversată a lui Kalulu

a spart un blestem și a bifat prima victorie importantă, cu o echipă mare, din acest sezon. Inter a învins-o cu 3-2 pe Juventus și-și consolidează fotoliul de lider în Serie A.

Cristi Chivu, declarație surprinzătoare despre lupta pentru titlu după victoria cu Juventus

Inter și-a asigurat un avans de 8 puncte față de locul 2, ocupat de Milan (care are un meci restant), după victoria cu Juventus, însă antrenorul român a fost ferm când a vorbit despre Scudetto. Chivu a încercat să-i țină motivați pe jucători și a spus că sunt ‘zero la sută șanse la titlu’.

„Mă gândesc la mine, la jucători. Să nu câștigi cu Juventus sau Milan de mult timp te face să simți că e un blocaj. Am pus inimă, suflet și am avut și noroc și am reușit să câștigăm în minutul 90. Trebuia să gestionăm mai bine jocul la 2-1, dar mă bucur că în final am reușit să învingem. Mereu vorbesc de lucrurile bune făcute mental. Și cu Napoli am fost loviți pe final.

În meciuri directe cu echipele mari am suferit, astăzi însă am rămas în meci. Am trimis un atacant în plus pentru a forța, dar când ai un Zielinski, cu acel sut, ce mai poți spune? Uneori nu merge bine, dar astăzi ne-a ieșit, chiar dacă am avut și ghinion, bară în prima repriză. E un progres pe care îl facem și asta mă mulțumește. Acum avem zero la sută șanse la titlu, mai sunt 13 meciuri de jucat”, a spus Cristi Chivu pentru .

Ce spune Chivu despre cea mai controversată fază din duelul cu Juventus

În finalul primei reprize, Kalulu a văzut foarte ușor al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, iar Inter a jucat cu un om în plus toată partea a doua. Chivu e de părere că fotbalistul lui Juventus a greșit că s-a expus, mai ales că știa că este avertizat deja.

„E o atingere ușoară, dar cred că un jucător avertizat cu galben trebuie să fie mai atent în asemenea faze. La meciul cu Liverpool am fost bătuți dintr-un penalty controversat și am vorbit cu fundașul meu și i-am explicat că nu trebuia să se expună. Kalulu dacă știa că are un galben poate că trebuia să gestioneze altfel”, a mai spus Chivu.

Inter urmează să joace în Champions League

Pentru echipa pregătită de urmează în doar câteva zile, mai exact miercuri, un duel cu Bodo/Glimt, în play-off-ul din Champions League. Confruntarea va fi în deplasare, în Norvegia, și se anunță una dificilă pentru italieni, mai ales că Bodo a învins-o în actuala stagiune inclusiv pe Manchester City, 3-1.

În urma meciului din Liga Campionilor, nerazzurri vor reveni la confruntările din Serie A, acolo unde urmează o deplasare la Lecce. La această partidă Cristi Chivu nu se va putea baza pe Hakan Calhanoglu și Nicolo Barella, ambii suspendați pentru cumul de cartonașe galbene.