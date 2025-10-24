Cristi Chivu, reacție virulentă înainte de Napoli – Inter: „Trebuie să mă justific?”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu parcurge o perioadă excelentă la comanda lui Inter. Formația din Milano are 7 victorii consecutive în toate competițiile și dorește să o învingă și pe campioana din Seria A, Napoli. La conferința de presă premergătoare meciului, Cristi Chivu a avut o reacție ieșită din comun.

Jucătorii lui Inter, liberi o zi după victoria cu Union Saint-Gilloise

La finalul partidei dintre Union Saint-Gilloise și Inter, scor 0-4, Cristi Chivu le-a acordat câte o zi liberă jucătorilor, asta în contextul în care pe formația din Milano o aștepta duelul cu Napoli, din etapa a 8-a din Seria A.

, Cristi Chivu a transmis că nu trebuie să ofere justificări pentru decizia luată, asta în contextul în care echipa parcurge o perioadă bună și jucătorii nu au avut timp suficient pentru odihnă.

„Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă? Mie așa mi se pare normal. Cel mai bun antrenament pentru o echipă este odihna. Venim după o perioadă în care cei mai mulți dintre jucători au stat 10 zile la echipele naționale și nu au fost deloc acasă”, a declarat Cristi Chivu.

Cum și-a justificat Chivu decizia

În continuarea conferinței, , având în vedere că majoritatea fotbaliștilor au fost și la loturile naționale. Cât despre meciul cu Napoli, antrenorul român mizează pe profesionalismul elevilor săi.

„Am jucat la Roma, apoi am fost în Belgia. Mi s-a părut corect să le ofer o pauză și să le dau șansa de a-și vedea familiile. Uneori e nevoie să te deconectezi și să nu te mai gândești permanent la aceleași lucruri.

Am încredere în profesionalismul băieților și în faptul că sunt niște fotbaliști responsabili”, a adăugat Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare meciului cu Napoli.

Inter, parcurs impresionant sub comanda lui Cristi Chivu

În primele trei etape din UEFA Champions League, Inter are parte de un parcurs excelent, cu trei victorii din tot atâtea posibile. Și situația în Seria A s-a îmbunătățit. După două eșecuri în primele trei runde, nerazzurri au reușit să acumuleze patru victorii consecutive și astfel să se claseze pe treapta secundă.