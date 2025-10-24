Sport

Cristi Chivu, reacție virulentă înainte de Napoli – Inter: „Trebuie să mă justific?”

Cristi Chivu a prefațat partida dintre Napoli și Inter, din etapa a 8-a din Seria A. Antrenorul român a avut o reacție controversată la conferința de presă premergătoare duelului.
Iulian Stoica
24.10.2025 | 17:30
Cristi Chivu reactie virulenta inainte de Napoli Inter Trebuie sa ma justific
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, reacție virulentă înainte de Napoli - Inter. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu parcurge o perioadă excelentă la comanda lui Inter. Formația din Milano are 7 victorii consecutive în toate competițiile și dorește să o învingă și pe campioana din Seria A, Napoli. La conferința de presă premergătoare meciului, Cristi Chivu a avut o reacție ieșită din comun.

Jucătorii lui Inter, liberi o zi după victoria cu Union Saint-Gilloise

La finalul partidei dintre Union Saint-Gilloise și Inter, scor 0-4, Cristi Chivu le-a acordat câte o zi liberă jucătorilor, asta în contextul în care pe formația din Milano o aștepta duelul cu Napoli, din etapa a 8-a din Seria A.

ADVERTISEMENT

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului, Cristi Chivu a transmis că nu trebuie să ofere justificări pentru decizia luată, asta în contextul în care echipa parcurge o perioadă bună și jucătorii nu au avut timp suficient pentru odihnă.

„Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă? Mie așa mi se pare normal. Cel mai bun antrenament pentru o echipă este odihna. Venim după o perioadă în care cei mai mulți dintre jucători au stat 10 zile la echipele naționale și nu au fost deloc acasă”, a declarat Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate...
Digi24.ro
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”

Cum și-a justificat Chivu decizia

În continuarea conferinței, Cristi Chivu a mărturisit că i s-a părut o decizie corectă ca jucătorii să fie alături de familie, având în vedere că majoritatea fotbaliștilor au fost și la loturile naționale. Cât despre meciul cu Napoli, antrenorul român mizează pe profesionalismul elevilor săi.

ADVERTISEMENT
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de...
Digisport.ro
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad

„Am jucat la Roma, apoi am fost în Belgia. Mi s-a părut corect să le ofer o pauză și să le dau șansa de a-și vedea familiile. Uneori e nevoie să te deconectezi și să nu te mai gândești permanent la aceleași lucruri.

Am încredere în profesionalismul băieților și în faptul că sunt niște fotbaliști responsabili”, a adăugat Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare meciului cu Napoli.

ADVERTISEMENT

Inter, parcurs impresionant sub comanda lui Cristi Chivu

În primele trei etape din UEFA Champions League, Inter are parte de un parcurs excelent, cu trei victorii din tot atâtea posibile. Și situația în Seria A s-a îmbunătățit. După două eșecuri în primele trei runde, nerazzurri au reușit să acumuleze patru victorii consecutive și astfel să se claseze pe treapta secundă.

Lovitură pentru România?! Israelienii vor să-l deturneze pe Lisav Eissat: „Federația e convinsă”....
Fanatik
Lovitură pentru România?! Israelienii vor să-l deturneze pe Lisav Eissat: „Federația e convinsă”. Ce spune regulamentul FIFA
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul:...
Fanatik
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul”
Stadionul plin de dinamoviști la Argeș – Dinamo? Dani Coman: “Trei sferturi vor...
Fanatik
Stadionul plin de dinamoviști la Argeș – Dinamo? Dani Coman: “Trei sferturi vor ține cu ei!” Aroganță supremă a piteștenilor. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce...
iamsport.ro
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce și-au împărțit lovituri: 'Am rămas surprins!' Stelistul a dat același răspuns
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!