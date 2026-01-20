Cristi Chivu, record negativ după Inter – Arsenal 1-3! E prima dată în istorie când se întâmplă asta

Sport

Alex Bodnariu
21.01.2026 | 00:15
Cristi Chivu record negativ dupa Inter Arsenal 13 E prima data in istorie cand se intampla asta
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a suferit o nouă înfrângere în UEFA Champions League, în fața lui Arsenal, și a bifat o bornă negativă. Este pentru prima oară în istoria clubului când formația din Milano ajunge la trei meciuri pierdute la rând în Liga Campionilor.

Arsenal a fost echipa mai bună în meciul de la Milano. Formația lui Mikel Arteta a început partida în forță și a deschis scorul. Inter a reușit să egaleze, însă până la finalul primei părți tunarii au reintrat în avantaj, iar pe final au mai marcat un gol.

Echipa lui Cristi Chivu a avut posesia mingii și a încercat să spargă blocul defensiv al celor de la Arsenal în repriza a doua, însă fără rezultate. Englezii au jucat inteligent, s-au apărat compact, iar pe final au dat lovitura și au ajuns la șapte victorii la rând în UEFA Champions League.

De partea cealaltă, Inter a bifat un record negativ. Statisticienii de la Opta au scos în evidență un detaliu interesant după partida de la Milano. Este pentru prima oară în istorie când formația de pe San Siro pierde trei meciuri consecutive în Champions League. Este vorba de jocurile cu Atlético Madrid, Liverpool și Arsenal.

„Inter a pierdut trei meciuri consecutive, împotriva lui Atlético Madrid, Liverpool și Arsenal, într-o singură ediție a UEFA Champions League, pentru prima dată în istoria clubului”, au scris statisticienii de la Opta pe rețelele de socializare, după Inter–Arsenal 1-3.

Deși a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Champions League, Inter stă bine în clasament, fiind pe locul 9, iar un succes în ultima rundă, pe terenul celor de la Borussia Dortmund, ar putea să o ducă pe echipa lui Cristi Chivu direct în optimile de finală. Totuși, încă o dată, antrenorul român a arătat că nu are experiența meciurilor tari împotriva echipelor de top din Europa.

