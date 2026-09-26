După ce ultimele 4 ediții ale Supercupei Italiei s-au disputat în Arabia Saudită, competiția revine în ”cizmă”. Federația Italiană de Fotbal a stabilit data și locul de desfășurare al competiției.
Astfel, datorită rezultatelor din sezonul trecut, Cristi Chivu va lupta pentru trofeu. Inter, echipa care a cucerit scudetto, va întâlni pe Lazio. Deși trupa din capitală este doar finalista Cupei Italiei 2025, a obținut calificarea întrucât ”nerazzurri” au realizat eventul.
Echipa lui Cristi Chivu va beneficia de avantajul terenului, întrucât Federația a decis ca Supercupa să se desfășoare pe ”Giuseppe Meazza”. Data duelului a fost stabilită pentru 22 decembrie. Ambele formații vor avea 4 zile de pauză între meciul din Serie A și Supercupă.
În ultimul duel premergător finalei, vor întâlni adversari accesibili: Inter va juca, în deplasare, cu Lecce, în timp ce Lazio va juca, pe ”Benito Stirpe”, cu Frosinone, echipa lui Daniel Bîrligea.
Aceasta este prima ocazie a românului să câștige Supercupa Italiei din postura de antrenor. Din teren, Cristi Chivu a cucerit de două ori trofeul: în 2008 și 2010 – ambele dăți împotriva lui AS Roma.
De la sosirea la sosirea la Inter, Cristi Chivu are un record perfect contra lui Lazio: 3 victorii din tot atâtea meciuri. Mai mult, ”lazzialii”, nu au reușit să marcheze niciun gol: 2-0 și 3-0 în Serie A și 2-0 în Cupa Italiei.
Dacă ne uităm și la scurta aventură pe care românul a avut-o la Parma, când a salvat in-extremis echipa de la retrogradare, Chivu rămâne fără eșec în fața lui Lazio. În etapa 34, pe Stadio Olimpico, Parma și Lazio au remizat, 2-2.
După primele 5 etape disputate din Serie A, echipa lui Cristi Chivu a încasat 8 goluri. Mai mult, dacă contabilizăm și duelul pierdut din Liga Campionilor, contra lui Real Madrid, Inter a ajuns la 10 goluri primite.
Mai mult, ”nerazzurri” au fost de 3 ori conduși cu o diferență de 2 goluri. Totuși, au reușit de fiecare dată să revină: contra lui Napoli (3-2), Udinese (5-3) și AS Roma (2-2).