ADVERTISEMENT

După ce ultimele 4 ediții ale Supercupei Italiei s-au disputat în Arabia Saudită, competiția revine în ”cizmă”. Federația Italiană de Fotbal a stabilit data și locul de desfășurare al competiției.

S-a stabilit data și locul pentru Supercupa Italiei

Federația Italiană de Fotbal a abandonat formatul de tip Final Four pentru Supercupă. Competiția va reveni la formatul standard, care a consacrat acest tip de competiție: un singur meci, pe teren neutru, între campioana din Serie A și câștigătoarea Cupei Italiei.

Astfel, datorită rezultatelor din sezonul trecut, Cristi Chivu va lupta pentru trofeu. , va întâlni pe Lazio. Deși trupa din capitală este doar finalista Cupei Italiei 2025, a obținut calificarea întrucât ”nerazzurri” au realizat eventul.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Cristi Chivu va beneficia de avantajul terenului, întrucât Federația a decis ca Supercupa să se desfășoare pe ”Giuseppe Meazza”. Data duelului a fost stabilită pentru 22 decembrie. Ambele formații vor avea 4 zile de pauză între meciul din Serie A și Supercupă.

În ultimul duel premergător finalei, vor întâlni adversari accesibili: Inter va juca, în deplasare, cu Lecce, în timp ce Lazio va juca, pe ”Benito Stirpe”, cu Frosinone, echipa lui Daniel Bîrligea.

ADVERTISEMENT

Aceasta este prima ocazie a românului să câștige Supercupa Italiei din postura de antrenor. Din teren, Cristi Chivu a cucerit de două ori trofeul: în 2008 și 2010 – ambele dăți împotriva lui AS Roma.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu are record perfect ca antrenor împotriva lui Lazio

De la sosirea la sosirea la Inter, Cristi Chivu are un record perfect contra lui Lazio: 3 victorii din tot atâtea meciuri. Mai mult, ”lazzialii”, nu au reușit să marcheze niciun gol: 2-0 și 3-0 în Serie A și 2-0 în Cupa Italiei.

ADVERTISEMENT

Dacă ne uităm și la scurta aventură pe care românul a avut-o la Parma, când a salvat in-extremis echipa de la retrogradare, Chivu rămâne fără eșec în fața lui Lazio. În etapa 34, pe Stadio Olimpico, Parma și Lazio au remizat, 2-2.

Inter are probleme în apărare

. Mai mult, dacă contabilizăm și duelul pierdut din Liga Campionilor, contra lui Real Madrid, Inter a ajuns la 10 goluri primite.

ADVERTISEMENT

Mai mult, ”nerazzurri” au fost de 3 ori conduși cu o diferență de 2 goluri. Totuși, au reușit de fiecare dată să revină: contra lui Napoli (3-2), Udinese (5-3) și AS Roma (2-2).