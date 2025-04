Cristi Chivu recunoaște perioada dificilă prin care trece Dennis Man înainte de Parma – Inter: „Încearcă să depășească acest moment”

Cristian Chivu a vorbit, înainte de meciul Parma – Inter Milano, despre eforturile pe care le face Dennis Man pentru a reveni la forma care l-a consacrat.

Cristi Chivu, mulțumit de atitudinea lui Dennis Man: „Se străduiește foarte mult”

Cruciații” vor întâlni Inter Milano în următoarea partidă din Serie A, însă Cristi Chivu nu se teme. Deși a declarat că „nerazzurri” sunt cea mai bună echipă din Italia, el este sigur că dacă vor profita de fiecare greșeală pe care milanezii o vor face pot obține un rezultat bun împotriva campioanei en-titre. Tehnicianul român a vorbit și despre situația dificilă în care se află conaționalul său, Dennis Man.

Forma slabă din ultimele săptămâni i-a afectat statutul de titular incontestabil, chiar dacă cel care îl antrenează este Cristian Chivu.

Deși nu a mai avut realizări ofensive de mult timp, Chivu este mulțumit de determinarea lui Man și este sigur că va reuși să treacă peste această perioadă nefastă: „Man lucrează bine, îmi place atitudinea lui pentru că se străduiește foarte mult, încearcă să depășească acest moment de dificultate și sunt convins că mai devreme sau mai târziu se va debloca complet și va deveni decisiv și va marca goluri pentru echipa noastră”, a spus Chivu la presa de conferință premergătoare partidei cu Inter.

Duel emoționant pentru Cristi Chivu contra fostei sale echipe: „Nu-mi pot nega trecutul”

Fostul internațional român s-a retras la „nerazzurri” și a devenit antrenor la echipele de juniori ale milanezilor pentru încă 7 ani.

„Nu pot nega trecutul meu: am petrecut 13-14 ani în acea echipă, deci respectul și recunoașterea vor exista întotdeauna, dar în acest moment mă gândesc la Parma, mă gândesc la ceea ce trebuie să facem, la obiectivul nostru și am pregătit meciul așa cum am făcut-o întotdeauna în această lună și jumătate, pentru că, la urmă urmei, jucăm împotriva celei mai bune echipe din Italia, una dintre cele mai bune echipe din Europa și trebuie să știm cum să jucăm și acest tip de meciuri”, a declarat Chivu despre fosta sa echipă.

Fostul fundaș al „nerazzurrilor” nu vrea ca fotbaliștii săi să joace cu frică sau să se simtă inferiori în duelul cu superstaruri precum Calhanoglu, Barella sau Bastoni și le-a transmis un mesaj „războinic” elevilor săi înainte partidei:

„Ceea ce trebuie să înțelegem este că putem juca împotriva oricui, acesta a fost întotdeauna mesajul pe care am încercat să-l transmitem de când am venit la Parma. După cum spuneam înainte, fiecare meci are povestea lui, trebuie să ne adaptăm și să putem face mai multe lucruri, nu doar un singur tip de joc”, a conchis antrenorul „cruciaților”.