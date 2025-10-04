Cristi Chivu, renăscut din propria cenușă la Inter: „I-au organizat înmormântarea prea devreme”

Cristi Chivu pare că a depășit începutul complicat cu care s-a confruntat la Inter. , iar un fost fotbalist al formației de pe San Siro e de părere că antrenorul român este omul potrivit la locul potrivit.

ADVERTISEMENT

Inter, cu Cristi Chivu pe bancă, a ajuns la 4 victorii în serie

pe banca echipei din Milano. Totuși, Inter pare că arată din ce în ce mai bine de la o etapă la alta, iar suporterii vor trei puncte și din duelul cu Cremonese.

Fostul fundaș de la Inter, cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu

Francesco Colonnese, fostul fundaș italian de la Inter Milano, a vorbit cu jurnaliștii din peninsulă despre mandatul lui Cristi Chivu. Acesta este de părere că mulți analiști au tras concluzii mult prea rapid și îi prevede un viitor frumos tehnicianului român.

ADVERTISEMENT

„Mulți oameni au organizat înmormântarea lui Cristian Chivu prea devreme. În schimb, el și-a continuat drumul, netulburat de critici, iar acum rezultatele încep să se vadă, după cum o demonstrează cele patru victorii consecutive în campionat și în Liga Campionilor. Ce e mai bun abia urmează.

Joacă foarte bine și am observat că s-a creat o unitate puternică în grup. Spuneam că vestiarul este fericit sub conducerea lui Chivu, iar jucătorii par mult mai implicați în proiect. Cristian face un turnover mai amplu, oferind șanse tuturor și făcând ca fiecare să se simtă important”, a declarat Francesco Colonnese, conform

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Cristi Chivu, Inter stă bine și în campionat și în Champions League

Inter joacă în această seară, de la ora 19:00, cu Cremonese pe San Siro. În cazul unei victorii, echipa antrenorului român ar putea urca pe primele trei locuri în Serie A. Nerazzurri stau excelent și în Champions League, acolo unde au șase puncte după primele două jocuri.