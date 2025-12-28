Cristi Chivu, replică dură pentru Antonio Conte după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A: „Nu mă interesează”. Antrenorul român, atacat în direct

ADVERTISEMENT

Inter s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Atalanta, după golul înscris de Lautaro Martinez în minutul 65, și va încheia anul 2025 pe primul loc în Serie A, cu 36 de puncte, unul în plus față de rivala AC Milan, care s-a impus cu 3-0 duminică în duelul contra celor de la Verona. Ce a declarat Cristi Chivu la finalul întâlnirii.

Inter, lider în Serie A la finalul anului. Victorie muncită cu Atalanta

Inter a controlat posesia și a avut ocaziile mai importante în disputa de la Bergamo, însă golul victoriei a sosit după o mare greșeală în defensiva adversă. În minutul 65, Berat Djimsiti a pasat greșit în propria jumătate, iar balonul a ajuns la Francesco Pio Esposito, care se afla pe teren de doar câteva secunde. Italianul nu a refuzat „cadoul” și i-a pasat lui Lautaro Martinez, care l-a învins pe portarul advers și a deschis scorul. Avea să rămână singura reușită a întâlnirii, iar echipa lui Cristi Chivu a încheiat anul cu o victorie, revenind astfel pe primul loc în Serie A.

ADVERTISEMENT

Succesul va da un plus de moral „nerazzurrilor” după . Site-ul i-a acordat nota 7 lui Cristi Chivu la finalul partidei. „Dacă nu ar fi obținut cele trei puncte, ar fi fost încă o nedreptate, în concordanță cu obiceiurile proaste ale acestei echipe. Însă, ca un profet, Chivu l-a trimis în teren pe Esposito, care a oferit instant pasa decisivă. Inter a jucat bine, a creat multe ocazii, a făcut prea multe greșeli, a înscris prin Thuram (golul fiind anulat) și nu a abandonat niciodată jocul din punct de vedere mental, acceptând posibilitatea de a se retrage și de a suferi în ultimele minute. La final, totul s-a terminat cu bine. Anul 2025 încheiat în vârful clasamentului după o victorie crucială”, au notat italienii.

Ce a declarat Cristi Chivu după Atalanta – Inter 0-1

Cristi Chivu a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, cu tot ceea ce am realizat în această seară. În prima repriză am jucat mai bine, în partea a doua au ridicat nivelul. Suntem încântați de rezultat, contează foarte mult. În fotbal, nimic nu este garantat, trebuie să îndrăznești și să demonstrezi.

ADVERTISEMENT

Pentru moment, rezultatele de pe teren spun că noi suntem pe primul loc, dar nu e de ajuns. Drumul e lung, suntem doar în decembrie. Vrem să fim competitivi și să muncim în continuare, trebuie să luptăm chiar și împotriva nedreptăților și a celor care cred că totul vine de la sine. Ripostăm lovitură cu lovitură, ținând mereu capul sus”, a afirmat tehnicianul român pentru .

ADVERTISEMENT

Antrenorul Interului a fost întrebat de jurnaliștii italieni despre afirmațiile făcute recent de Antonio Conte. Antrenorul lui Napoli a declarat că Juventus, Milan și Inter se află la un alt nivel față de celelalte formații din Serie A, performanțele realizate de alte echipe fiind „realizări extraordinare”. Răspunsul lui a fost unul clar: „Nu mă interesează ce spune Conte”.

Cristi Chivu, atacat înainte de partida cu Atalanta

Jurnalistul italian Paolo Condo a fost deranjat de afirmațiile făcute de Cristi Chivu în conferința de presă premergătoare partidei cu Atalanta și l-a atacat pe tehnicianul român în studioul Sky Sport. „A vorbit despre demnitarea lui, despre care a spus că nu este de vânzare, și despre o realitate distorsionată. Dar la ce se referă?

ADVERTISEMENT

Are această elocvență a unui om înțelept de la munte, ceea ce e frumos, dar în ultima perioadă a fost mai criptic. Cine i-a pus la îndoială demnitatea? La ce distorsionare a realității se referă? Dacă spunem că a avut probleme în meciurile contra echipelor puternice, nu e o realitate distorsionată”, a afirmat acesta, conform .