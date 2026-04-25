Cristi Chivu, replică genială la conferința de presă: „Dacă voi mai fi la anul la Inter, vă spun!”

Interul lui Cristi Chivu se pregătește de meciul din deplasare cu Torino. Ce a spus antrenorul român la conferința de presă premergătoare partidei din etapa 34 din Serie A.
Mihai Dragomir
25.04.2026 | 17:00
Ce replică le-a dat Cristi Chivu jurnaliștilor înainte de meciul Torino - Inter.
Etapa 34 din Serie A vine pentru Inter cu o deplasare pe terenul lui Torino, duminică, 26 aprilie, de la 19:00. Cristi Chivu a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei, unde și-a spus gândurile legate de echipa sa, dar și despre atmosfera din vestiar. Ce replică genială le-a oferit tehnicianul „nerazzurrilor” jurnaliștilor.

Cristi Chivu a spus totul despre atmosfera de la Inter înainte de meciul cu Torino

Inter are un sezon foarte bun, cel puțin pe plan intern. Echipa lui Cristi Chivu este foarte aproape de titlu, dar și de Cupă, unde va juca marea finală contra lui Lazio. „Nerazzurri” se pregătesc de jocul de duminică, în deplasare, cu Torino. Cristi Chivu a vorbit la conferința de presă despre ultimele rezultate și despre cum trebuie gestionat acest final de sezon astfel încât echipa sa să își atingă obiectivul.

„Avem nevoie de atitudinea potrivită pentru a câștiga meciul și pentru a încerca să dominăm și să înțelegem momentele. Suntem la fel de calmi ca întotdeauna și conștienți de munca depusă. Știm cât am muncit, dar suntem conștienți că mai avem meciuri și puncte de câștigat pentru a atinge unul dintre obiectivele noastre.

Vorbim despre un sezon întreg. Am intrat în pauză cu un avantaj bun. Înfrângerea suferită împotriva lui Milan a atras unele critici, dar apoi am avut ocazia să oferim niște prestații bune. Meciul împotriva Romei a fost important, iar apoi, la Como, știam cât de dificil va fi și am reușit să câștigăm”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

Cristi Chivu, replică genială pentru jurnaliștii italieni

Cristi Chivu a interacționat în permanență cu presa de la numirea sa pe banca lui Inter. Dacă nu de mult a avut un dialog tensionant cu un jurnalist în Champions League, de data aceasta antrenorul român s-a arătat relaxat. Chiar și așa, răspunsul oferit la una dintre întrebări a lăsat loc de interpretări în legătură cu viitorul său la echipă.

„(n.r. – Ce anume nu v-am întrebat niciodată?) Nu-mi vine nimic în minte, puneți întrebări atât de bune. Nu m-am gândit niciodată la asta; dacă voi mai fi aici anul viitor, vă voi putea spune mai în detaliu ce întrebări mi-aș fi dorit (n.r. – râde)”, a mai spus antrenorul român.

  • 78 de puncte are Inter după 33 de etape din Serie A
  • 13 mai este data la care Inter întâlnește Lazio în finala Cupei Italiei
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
