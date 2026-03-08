Sport

Cristi Chivu, resemnat după AC Milan – Inter 1-0: „Am suferit! Mă gândesc la alegerile mele”. Ce a spus despre arbitraj

Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, 0-1, iar lupta pentru titlu în Serie A s-a reaprins, asta după ce marea rivală a venit acum la 7 puncte de trupa lui Chivu.
Mihai Alecu
09.03.2026 | 00:59
Cristi Chivu resemnat dupa AC Milan Inter 10 Am suferit Ma gandesc la alegerile mele Ce a spus despre arbitraj
Cristi Chivu a vorbit după meciul pierdut de Inter cu AC Milan
Al doilea meci din acest sezon pe care Cristi Chivu și elevii săi l-au avut contra celor de la AC Milan s-a terminat cu același rezultat, o înfrângere, 0-1. Singurul gol al partidei din runda cu numărul 28 a Serie A a venit din partea lui Estupinan, în prima parte.

Cristi Chivu a recunoscut neputința echipei sale din derby-ul cu AC Milan

Cristi Chivu a fost sincer după fluierul final și a recunoscut că prestația pe care Inter a avut-o nu a fost la un nivel ridicat. Tehnicianul român spune că elevii săi trebuie să continue să facă lucrurile bune care au adus echipa pe primul loc în Serie A.

„Am avut o primă repriză modestă, apoi am suferit după golul lor. În a doua repriză, în primele 20 de minute am ridicat turația motoarelor și am avut câteva ocazii. În final am încercat să punem presiune, să stăm cu mulți jucători în careul lor, dar, din păcate, nu am reușit să egalăm.

Am dus mingea în careu fără să avem vreo situație mare de a marca. Ei au așteptat să ne lovească pe contraatac, acesta a fost planul. Trebuie să continuăm să facem lucrurile bune pe care le-am făcut până acum”, a spus Cristi Chivu conform presei din Italia.

Chivu nu a vorbit despre arbitraj după meciul cu Inter

Un penalty cerut în prelungiri de Inter, pentru un henț la Ricci, a ridicat semne de întrebare printre fani, însă Chivu nu a dorit să intre în polemici.

„Există un VAR și aVAR care au verificat faza. Nu am nimic de spus și mă gândesc la ce trebuia să facem cel mai bine și la alegerile mele. Mai sunt 10 jocuri și 30 de puncte de luat, trebuie să învingem și să facem ce am făcut până acum bine. Chiar dacă sunt 7 puncte diferență trebuie să continui să ai performanțe. Nimic nu s-ar fi schimbat nici măcar cu un rezultat diferit astăzi”, a mai spus Chivu.

Inter rămâne cu un avans de 7 puncte în fața celor de la AC Milan

Chiar dacă a pierdut de două ori cu AC Milan, echipa lui Cristi Chivu păstrează un avans destul de important în fața rivalei în fruntea clasamentului din Serie A. Astfel, după meciul disputat pe San Siro, cei de la Inter rămân cu 67 de puncte, în timp ce rivala din oraș a ajuns la 60 de puncte. Podiumul e completat de Napoli, care are 56 de puncte.

În runda viitoare, nerazzurri urmează să joace pe teren propriu, contra celor de la Atalanta, echipă care încearcă să ajungă pe un loc de Champions League. De cealaltă parte, AC Milan va avea și ea un duel tare, în deplasare, contra celor de la Lazio, pe Olimpico din Roma.

