Cristi Chivu respiră ușurat! Cum poate ajunge Inter direct în optimile Champions League după 3-0 cu Feyenoord

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Cristi Chivu (46 de ani) poate respira ușurat, măcar pentru o scurtă perioadă, după ce în etapa a 4-a din faza principală a UEFA Champions League pe terenul lui Feyenoord, scor 3-0. Asta pentru că, în primul rând, această victorie a venit după înfrângerea greu „de digerat” din „Derby della Madonnina” în fața marii rivale AC Milan.

Victoria cu Feyenoord îi dă aripi Interului lui Cristi Chivu în Champions League

Iar în al doilea rând pentru că, în baza acestui succes, campioana Italiei stă în prezent mult mai bine în grupa din Champions League față de cum stăteau lucrurile după primele două etape. Atunci, Inter pierduse ambele partide, pe terenul lui Real Madrid și acasă cu Brugge. Astfel, în mod evident, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” era „în corzi” în ceea ce privea șansele de calificare în fazele eliminatorii.

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Doar că de atunci echipa din Milano a obținut două victorii în această competiție, pe teren propriu cu Șahtior Donetsk și acum în deplasare cu Feyenoord. Așadar, Inter a ajuns la 6 puncte după primele 4 etape și, în mod evident, italienii sunt acum mult mai optimiști cu privire la șansele formației lui Chivu de a ajunge în „primăvara europeană”.

Nu în ultimul rând, victoria de la Rotterdam a fost una mai mult decât clară, cu un joc foarte solid prestat de Inter într-un context delicat pentru echipă, după cum s-a menționat anterior. În aceste condiții, , dar chiar și de constestatari ai săi din ultimul timp,

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Jurnaliștii italieni sunt foarte optimiști că Inter s-ar putea chiar califica direct în optimile de finală

Mai mult, evoluția interiștilor din meciul cu Feyenoord i-a făcut pe jurnaliștii italieni de la să aprecieze că, în cazul în care va evolua la fel de bine și în cele patru meciuri rămase din această fază principală a UEFA Champions League, echipa antrenată de Cristi Chivu ar avea șanse reale chiar la calificarea directă în optimile de finală, deci să evite acel baraj, ceea ce înseamnă clasarea în primele 8 la finalul grupei unice.

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Iar în acest sens sursa citată anterior a apreciat că în principiu ar fi nevoie de trei victorii și un egal în cele patru partide rămase de jucat pentru Inter în faza principală din Champions League pentru ca echipa lui Chivu să poată atinge acest deziderat. În sezonul trecut, gruparea din Milano a fost eliminată, în mod extrem de surprinzător, în faza acelui play-off de dinainte de optimi de către revelația Bodo/Glimt. Acum, în grupa unică din actuala ediție, campioana Italiei mai are de jucat cu VfB Stuttgart și Liverpool pe teren propriu, respectiv cu Borussia Dortmund și Slovan Bratislava în deplasare.