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Etapa a 5-a din Serie A vine cu meciuri extrem de interesante. se va întoarce cu Inter la Roma, prima echipă a românului din Italia. Radu Drăgușin și Daniel Bîrligea vor avea dueluri cu adversari de Champions League. Fiorentina o înfrunt pe Napoli, iar Frosinone pe Como. Genoa lui Dan Șucu va avea și ea meci tare, la Parma.

Min. 1: Start de meci pe Olimpico!

Înainte de startul partidei a avut loc un moment de reculegere în memoria lui Sandro Mazzola, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria lui Inter, care a decedat la 83 de ani.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Molina, Cristante, Kone, Wesley – Dybala, Soule – Malen

Rezerve: De Marzi, Gollini – Balerdi, Castro, De Roon, Ghilardi, Koulierakis, Lulli, R. Mora, Pellegrini, Pisilli, Rensch

Antrenor: Gian Piero Gasperini

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INTER MILANO (3-5-2): J. Martinez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco – Thuram, L. Martinez

Rezerve: Di Gennaro, Provedel – Bonny, Bovio, C. Augusto, Esposito, L. Henrique, Mkhitaryan, Mosconi, Pavard, Stankovic, Sucic

Antrenor: Cristi Chivu

Live video etapa 5 Serie A. Cu cine joacă românii în a cincea rundă din campionatul italian

Sâmbătă, 19 septembrie

FINAL: Bologna – Torino 1-1 (Bernardeschi 14/Kulenovic 77)

FINAL: Udinese – Cagliari 0-1 (Maldini 54)

Ora 19:00: AS Roma – Inter (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 21:45: Venezia – Lazio (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

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După 4 etape, două formații au maximum de puncte în Italia, printre care și Internazionale Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu. AS Roma a început și ea fără greșeală și e pe locul 1 datorită golaverajului superior, 11, față de 7, cât au „nerazzurri”. Cele două foste echipe la care a jucat Cristi Chivu se înfruntă pe Olimpico, sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 19:00.

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Napoli e una dintre dezamăgirile acestui start de sezon. E pe locul 10, cu doar 6 puncte. De acest lucru speră să profite Fiorentina, care nu are nici ea o situație prea grozavă în clasament. Echipa la care s-a transferat Radu Drăgușin în această vară ocupă poziția a 15-a, cu numai 3 puncte. Fiorentina – Napoli se joacă pe Artemio Franchi, duminică, 20 septembrie, de la ora 13:30.

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Duminică, 20 septembrie, vor fi implicați și alți români în etapa a 5-a din Serie A. Daniel Bîrligea e în căutarea primului său gol în campionatul italian. Dacă va juca, atacantul împrumutat de la FCSB nu va avea o misiune ușoară, deoarece Frosinone primește vizita lui Como, de la ora 16:00. . Nu în ultimul rând, Genoa, echipa lui Dan Șucu, va juca la Parma, tot de la ora 16:00.

Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Meciurile din noul sezon din Serie A vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei a 5-a din noua stagiune a primului eșalon fotbalistic din Italia:

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Vineri, 18 septembrie Ora 21:45: Monza – Sassuolo 2-1 (Varela 51, 63 pen. / Adzic 88 ) Sâmbătă, 19 septembrie Ora 16:00: Bologna – Torino (Prima Sport PPV)

Ora 16:00: Udinese – Cagliari (Prima Sport 4)

Ora 19:00: AS Roma – Inter (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 21:45: Venezia – Lazio (Digi Sport 3, Prima Sport 3) Duminică, 20 septembrie Ora 13:30: Fiorentina – Napoli (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Ora 16:00: Frosinone – Como (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 16:00: Parma – Genoa (Prima Sport PPV)

Ora 19:00: Juventus – Atalanta (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 21:45: AC Milan – Lecce (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a cincea din Serie A

O nouă etapă plină de meciuri spectaculoase, noi ocazii de pariere. Vă propunem în cele ce urmează meciurile considerate atractive și care pot reprezenta astfel variante de luat în calcul la etapa cu numărul 5 din Serie A.