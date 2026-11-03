Cristi Chivu, ridicat în slăvi după Feyenoord – Inter 0-3. Ce a scris presa din Italia

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Inter avea nevoie de o prestație solidă pe terenul lui Feyenoord după eșecul suferit în derby-ul cu Milan, iar echipa lui Cristi Chivu (46 de ani) și-a îndeplinit obiectivul. „Nerazzurrii” s-au impus cu 3-0 pe De Kuip după golurile înscrise de Yann Bisseck, Pio Esposito și Piotr Zielinski, iar presa din Italia a avut doar cuvinte de laudă pentru antrenorul român.

Cristi Chivu, lăudat în Italia după victoria clară a lui Inter

Site-ul i-a acordat lui Cristi Chivu nota 7 după prestația lui Inter din meciul cu Feyenoord. „Primește răspunsurile pe care le dorea de la jucătorii cei mai criticați: cei mai buni sunt Dimarco, Barella, Zielinski și Akanji. Doar o coincidență? Inter joacă agresiv și concentrat, scăzând ritmul atunci când este nevoie, dar fără a înceta vreodată să atace. Acum, provocarea este să mențină această constanță”, au notat italienii.

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Cei de la au scos în evidență faptul că jucătorii Interului au trecut rapid peste eșecul din derby-ul cu Milan. „A fost o prestație consistentă din toate punctele de vedere: mental — Thuram și colegii săi veneau după ce încasaseră trei goluri în derby —, tehnic, tactic, la capitolul viteză și, mai presus de toate, în ceea ce privește abordarea. De data aceasta, nu a fost nevoie de o revenire; în schimb, au venit două goluri în prima jumătate de oră și încă unul în repriza secundă.

‘Nerazzurrii’ au încheiat partida în acest fel, fără dificultăți și, mai ales, fără a fi nevoiți să alerge după rezultat, adjudecându-și cele trei puncte cu seninătatea cuiva care pedalează spre casă prin aceste locuri. Chivu se întoarce la hotel mulțumit: a doua victorie consecutivă în Liga Campionilor, iar derby-ul este deja dat uitării”, au transmis aceștia.

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Două victorii consecutive în Champions League pentru Interul lui Chivu

Echipa lui a avut un start dificil în sezonul actual de , fiind învinsă în primele două runde de Real Madrid și Club Brugge, însă mai apoi a reușit să o învingă pe Șahtior și a confirmat succesul cu un rezultat pozitiv contra lui Feyenoord. „O problemă de abordare? O defensivă vulnerabilă? Niciuna dintre acestea – cu siguranță nu în atmosfera incandescentă de pe ‘De Kuip’. Stadionul pe care joacă Feyenoord este mai intimidant decât însăși echipa gazdă, care a fost ținută sub control de o formație a lui Inter solidă, concentrată și hotărâtă. ‘Nerazzurrii’ au deblocat tabela, apoi au lovit în repetate rânduri pe contraatac, menținând o prestație echilibrată și plină de stăpânire de sine”, au transmis cei de la .

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Site-ul , a pus accentul pe importanța victoriei de la Rotterdam în contextul clasamentului din Champions League: „Echipa lui Cristian Chivu a făcut totul ca la carte, preluând controlul partidei printr-un gol autoritar marcat de Yann Bisseck, pentru ca apoi, prin Pio Esposito și Piotr Zielinski, să mărească și mai mult diferența. Inter poate fi, așadar, mulțumită de rezultat: o prestație magistrală, temeri risipite și un parcurs european redresat după pașii greșiți din primele două meciuri”. Ultimul meci pe care Inter îl va disputa înainte de pauza internațională este cel din Serie A contra lui Como, care se va disputa duminică, 8 noiembrie, de la ora 19:00, pe San Siro.