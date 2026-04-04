Cristi Chivu, ruptură cu șefii lui Inter? Anunț-șoc înaintea meciului cu AS Roma: „E atât de multă incertitudine”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu stârnește din nou controverse în fotbalul italian cu declarațiile sale. Sâmbătă, 4 aprilie, antrenorul român a susținut conferința de presă premergătoare meciului de foc dintre Inter și AS Roma, duminică, 5 aprilie, ora 21:45, în etapa a 31-a din Serie A. Chivu a făcut o declarație surpriză despre viitorul său. De notat este faptul că, în pauza internațională, , din cauza rezultatelor modeste.

Cristi Chivu, „ruptură” cu șefii lui Inter? „Sper să rămân”

Întrebat despre , Cristi Chivu a vorbit și despre viitorul său. Antrenorul român care a dus-o pe Inter pe locul 1 în Serie A mai are contract cu echipa de pe „Giuseppe Meazza” până în vara anului 2027. Românul a mărturisit că vrea ca Bastoni să rămână, la fel cum își dorește ca el să continue ca antrenor al lui Inter.

ADVERTISEMENT

„(n.r. sfat pentru Bastoni? Unii spun că ar putea pleca) Trebuie să-i ofer liniște sufletească și încredere; nu-i pot controla viitorul. Este încântat să facă parte din acest grup minunat; a fost mereu implicat, iar asta contează. Sper să rămână și sper să rămân și eu, pentru că știți că există atât de multă incertitudine în jurul nostru, antrenorii.

El își va decide viitorul, ca toți ceilalți. Cât timp va fi aici, va da mai mult de 100%. Nu-i pot influența deciziile. Indiferent de ce face, fotbalul mondial se va bucura întotdeauna de un jucător de top”, a fost declarația misterioasă a lui Cristi Chivu, citat de .

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, băgat în ședință de Inter. Serie negativă pentru antrenorul român

Cristi Chivu a purtat o discuție cu administrația clubului Inter în pauza internațională cauzată de meciurile echipelor naționale. Vicecampioană en-titre în UEFA Champions League, Inter a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, dintre care 3 egaluri și o înfrângere.

ADVERTISEMENT

Deși ocupă primul loc în Serie A, distanța dintre Inter și principalele urmăritoare, AC Milan și Napoli, a scăzut dramatic. O înfrângere cu AS Roma, în etapa a 31-a din Serie A, ar dinamita lucrurile pentru echipa antrenorului în vârstă de 45 de ani. Deși ședința era anunțată de italieni ca fiind una pentru organizarea planurilor pentru sezonul următor, declarațiile lui Cristi Chivu au stârnit o adevărată controversă.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, controverse înainte de Inter – AS Roma. Anunțul Gazzetta dello Sport

„Antrenorul nerazzurri (n.r. Cristi Chivu) continuă să stârnească controverse înaintea meciului cu Roma”, a scris prestigiosul ziar italian, , despre conferința de presă a tehnicianului român. Ce i-a șocat pe italieni a fost o altă declarație a fostului fundaș român: „Atâta timp cât suntem primii, înseamnă că ne ridicăm la înălțimea așteptărilor”.

Cristi Chivu a adunat 44 de meciuri pe banca lui Inter, reușind să înregistrez 29 de victorii, 4 egaluri și 11 înfrângeri. Tehnicianul român, născut la Reșița, are o medie de 2,04 puncte per meci pe banca nerazzurrilor. Parma este cealaltă echipă de seniori pe care Inter a antrenat-o în carieră.