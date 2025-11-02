Cristi Chivu s-a bucurat nebunește după golul victoriei marcat de Inter în prelungiri: „Mi-am stricat echipamentul, sponsorul e puțin supărat”

Sport

Cristi Chivu a reacționat imediat după ce echipa sa, Inter, a câștigat dramatic, în prelungiri, confruntarea din Serie A, 2-1, contra celor de la Hellas Verona.
Mihai Alecu
02.11.2025 | 16:37
Formația pregătită de antrenorul român a avut un start de meci foarte bun, însă după minutul 30 a pierdut din turație. Asta a ajutat formația gazdă, care a intrat la pauză cu un rezultat egal.

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a câștigat în prelungiri meciul cu Verona

Repriza secundă a fost una în care Interul a măcinat în gol, fără a avea ocazii mari, însă în cele din urmă reușita decisivă a venit în prelungiri. Cristi Chivu spune că echipa sa a meritat să câștige și a glumit că după bucuria excesivă de la gol și-a stricat echipamentul pe care îl avea din partea sponsorului.

„(n.r. Despre bucuria de la golul victoriei) Mi-am stricat echipamentul, acum sunt în trening, sponsorul e puțin supărat… Se câștigă și așa, acceptând faptul că ai înfruntat o echipă dificilă și care uneori ne-a pus în dificultate. Aceste meciuri sunt mai ușor de pierdut decât de câștigat, iar apoi, când câștigi așa, sărbătorești gândindu-te că putea fi mai rău. Dacă lucrurile mergeau prost, marcau pe contraatac, datorită vitezei lor. Dar cu calitatea jucătorilor pe care îi avem, e corect să încercăm aceste situații. Meritul le revine lui Angelo, Filippo și băieților care muncesc din greu pentru a aduce aceste inovații la fazele fixe.

Apoi, când ai pe cineva ca Calhanoglu, care poate să o pună unde vrea, și pe cineva ca Zielinski, e corect să încerci. Palombo merită respect pentru ceea ce face, iar meritul îi revine întregului staff, care studiază și muncește din greu pentru a aduce ceva nou. Nu, nu am încetinit (n.r. după 1-0). Dar ei s-au blocat jos, așa că am vrut să-i atragem în față. Conduceam, trebuia ca ei să-și asume riscuri. Am avut și două ocazii bune, inclusiv cea a lui Bastoni, dar n-am reușit să închidem meciul”, a declarat Cristi Chivu.

Cristi Chivu nu e îngrijorat de prestațiile lui Lautaro Martinez

Chestionat cu privire la forma lui Lautaro Martinez, cel care pare că nu mai este la cel mai înalt nivel, românul nu a ezitat să-i ia apărarea jucătorului său.

„La singura lor minge lungă, au marcat, și inerția s-a schimbat. Când încerci să atragi adversarii, pierzi uneori simțul intensității. Verona e o echipă bine antrenată, știe ce poate și joacă cu intensitate și calitate. Îi felicit. (n.r. Despre Lautaro Martinez, că nu marchează de o săptămână) La Bruxelles a înscris. Nu trebuie să facem un caz din asta. Din punctul de vedere al implicării și al leadership-ului, este un exemplu pentru toți.

Nu e ușor să joci la fiecare trei zile, dar nu trebuie să inventăm probleme. În Belgia a marcat și a avut ocazii și în ultimele meciuri. Pentru mine contează că e un lider. Nu e o dramă că nu a marcat o săptămână — mai ales pentru el, care muncește enorm și se pune la dispoziția echipei”, a mai spus tehnicianul român.

