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Cristi Chivu a început în forță noul sezon la Inter. Dumitru Dragomir a spus care este meciul în care antrenorul român trebuie să demonstreze, de fapt, pentru a pleca apoi pe o sumă importantă la un alt club.

Dumitru Dragomir și predicția făcută despre Cristi Chivu înainte de Real Madrid – Inter

Inter a bifat două victorii din tot atâtea meciuri în noul sezon din Serie A. Campioana Italiei are ambiții mari în acest sezon, mai ales pe plan extern, după ce campania din stagiunea trecută nu a fost cea mai strălucită. După ce , Dumitru Dragomir a făcut o nouă profeție despre tehnicianul român. Mai exact, Mitică consideră că o , în fața lui Jose Mourinho, îi va aduce o mutare pe bani mulți lui Cristi Chivu.

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„Predicția dintre Real Madrid și Inter, pe Bernabeu… Dacă rezistă Chivu și nu pierde meciul, vara următoare se va duce cu 20 de milioane de euro pe an. Dacă îl câștigă, Chivu, în următoarea perioadă de transferuri, pleacă la o echipă mare cu peste 15 milioane de euro”, a spus Dumitru Dragomir în exclusivitate la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

Când se joacă Real Madrid – Inter în Champions League

Inter debutează în noul sezon din Champions League cu un duel de clasă. Campioana Italiei dă piept cu Real Madrid marți, 8 septembrie 2026, când Cristi Chivu își va înfrunta fostul antrenor, Jose Mourinho. Iată cum arată programul lui Inter în grupa principală din Champions League în acest sezon:

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Etapa 1: Real Madrid CF vs. Inter

Etapa 2: Inter vs. Club Brugge KV

Etapa 3: Inter vs. FC Șahtior Donețk

Etapa 4: Feyenoord Rotterdam vs. Inter

Etapa 5: Inter vs. VfB Stuttgart

Etapa 6: Borussia Dortmund vs. Inter

Etapa 7: Inter vs. Liverpool FC

Etapa 8: ŠK Slovan Bratislava vs. Inter

Sezonul trecut, Inter a încheiat pe locul 10 după cele 8 etape din Champions League, cu 15 puncte, la fel ca Real Madrid. Echipa lui Cristi Chivu a înfruntat în play-off-ul din primăvară Bodo/Glimt, dar cu 5-2 la general.

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