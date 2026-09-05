Sport

„Salariu de 20 de milioane de euro”. Cristi Chivu, super-lovitură dacă va câștiga acest meci

Meciul care îi poate schimba cariera de antrenor a lui Cristi Chivu. Ce se întâmplă dacă câștigă contra fostului său antrenor din perioada în care era jucător.
Mihai Dragomir
05.09.2026 | 14:38
Salariu de 20 de milioane de euro Cristi Chivu superlovitura daca va castiga acest meci
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Chivu, față în față cu meciul vieții. Foto: Colaj FANATIK.
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Cristi Chivu a început în forță noul sezon la Inter. Dumitru Dragomir a spus care este meciul în care antrenorul român trebuie să demonstreze, de fapt, pentru a pleca apoi pe o sumă importantă la un alt club.

Dumitru Dragomir și predicția făcută despre Cristi Chivu înainte de Real Madrid – Inter

Inter a bifat două victorii din tot atâtea meciuri în noul sezon din Serie A. Campioana Italiei are ambiții mari în acest sezon, mai ales pe plan extern, după ce campania din stagiunea trecută nu a fost cea mai strălucită. După ce a propus un jucător la „nerazzurri”, Dumitru Dragomir a făcut o nouă profeție despre tehnicianul român. Mai exact, Mitică consideră că o victorie pe Bernabeu, în fața lui Jose Mourinho, îi va aduce o mutare pe bani mulți lui Cristi Chivu.

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„Predicția dintre Real Madrid și Inter, pe Bernabeu… Dacă rezistă Chivu și nu pierde meciul, vara următoare se va duce cu 20 de milioane de euro pe an. Dacă îl câștigă, Chivu, în următoarea perioadă de transferuri, pleacă la o echipă mare cu peste 15 milioane de euro”, a spus Dumitru Dragomir în exclusivitate la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

Când se joacă Real Madrid – Inter în Champions League

Inter debutează în noul sezon din Champions League cu un duel de clasă. Campioana Italiei dă piept cu Real Madrid marți, 8 septembrie 2026, când Cristi Chivu își va înfrunta fostul antrenor, Jose Mourinho. Iată cum arată programul lui Inter în grupa principală din Champions League în acest sezon:

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  • Etapa 1: Real Madrid CF vs. Inter
  • Etapa 2:  Inter vs. Club Brugge KV
  • Etapa 3: Inter vs. FC Șahtior Donețk
  • Etapa 4: Feyenoord Rotterdam vs. Inter
  • Etapa 5: Inter vs. VfB Stuttgart
  • Etapa 6: Borussia Dortmund vs. Inter
  •  Etapa 7: Inter vs. Liverpool FC
  • Etapa 8: ŠK Slovan Bratislava vs. Inter

Sezonul trecut, Inter a încheiat pe locul 10 după cele 8 etape din Champions League, cu 15 puncte, la fel ca Real Madrid. Echipa lui Cristi Chivu a înfruntat în play-off-ul din primăvară Bodo/Glimt, dar norvegienii au trecut mai departe cu 5-2 la general.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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