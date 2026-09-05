Cristi Chivu a început în forță noul sezon la Inter. Dumitru Dragomir a spus care este meciul în care antrenorul român trebuie să demonstreze, de fapt, pentru a pleca apoi pe o sumă importantă la un alt club.
Inter a bifat două victorii din tot atâtea meciuri în noul sezon din Serie A. Campioana Italiei are ambiții mari în acest sezon, mai ales pe plan extern, după ce campania din stagiunea trecută nu a fost cea mai strălucită. După ce a propus un jucător la „nerazzurri”, Dumitru Dragomir a făcut o nouă profeție despre tehnicianul român. Mai exact, Mitică consideră că o victorie pe Bernabeu, în fața lui Jose Mourinho, îi va aduce o mutare pe bani mulți lui Cristi Chivu.
„Predicția dintre Real Madrid și Inter, pe Bernabeu… Dacă rezistă Chivu și nu pierde meciul, vara următoare se va duce cu 20 de milioane de euro pe an. Dacă îl câștigă, Chivu, în următoarea perioadă de transferuri, pleacă la o echipă mare cu peste 15 milioane de euro”, a spus Dumitru Dragomir în exclusivitate la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.
Inter debutează în noul sezon din Champions League cu un duel de clasă. Campioana Italiei dă piept cu Real Madrid marți, 8 septembrie 2026, când Cristi Chivu își va înfrunta fostul antrenor, Jose Mourinho. Iată cum arată programul lui Inter în grupa principală din Champions League în acest sezon:
Sezonul trecut, Inter a încheiat pe locul 10 după cele 8 etape din Champions League, cu 15 puncte, la fel ca Real Madrid. Echipa lui Cristi Chivu a înfruntat în play-off-ul din primăvară Bodo/Glimt, dar norvegienii au trecut mai departe cu 5-2 la general.