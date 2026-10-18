Sport

Cristi Chivu, criză de nervi la pauza meciului cu Bologna! „Pereții s-au cutremurat” după ce românul și-a ieșit din minți

Dragoș Petrescu
18.10.2026 | 14:59
Cristi Chivu criza de nervi la pauza meciului cu Bologna Peretii sau cutremurat dupa ce romanul sia iesit din minti
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Cristi Chivu a făcut scandal în vestiar la pauza meciului Bologna - Inter 1-3 // FOTO: hepta.ro
Cristi Chivu a făcut scandal în vestiar la pauza meciului Bologna - Inter 1-3!
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Cristi Chivu a trăit momente extrem de tensionate în timpul meciului câștigat de Inter pe terenul celor de la Bologna, scor 3-1. Deși echipa sa a reușit să întoarcă rezultatul și să obțină toate cele trei puncte, antrenorul român nu a fost deloc mulțumit de prestația din prima repriză. Potrivit informațiilor din presa italiană, acesta a avut o ieșire nervoasă la pauză, când le-a reproșat jucătorilor lipsa de intensitate și atitudinea arătată pe teren. Chivu a țipat atât de tare, încât și-a pierdut vocea și nu a mai putut participa la conferința de presă de după partidă.

Cristi Chivu a făcut scandal în vestiar la pauza meciului Bologna – Inter!

Inter a început greu partida de pe terenul celor de la Bologna. Gazdele au deschis scorul în minutul 10, prin Tommaso Pobega, iar formația pregătită de Cristi Chivu a avut dificultăți în prima parte a jocului. Marcus Thuram a restabilit egalitatea în minutul 44, însă golul francezului nu a schimbat starea de spirit a antrenorului român. Conform informațiilor publicate de Gazzetta dello Sport, Chivu era extrem de nemulțumit de ceea ce văzuse în primul act și a decis să își confrunte direct elevii în vestiar.

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Jurnaliștii italieni au descris pauza drept cea mai agitată de când tehnicianul român a preluat-o pe Inter. Furia și intensitatea reproșurilor ar fi depășit chiar și momentul tensionat de după înfrângerea cu Juventus, scor 3-4, din sezonul trecut. Chivu le-ar fi reproșat jucătorilor lipsa de agresivitate și faptul că au fost dominați în prima repriză. Potrivit relatării din presa italiană, antrenorul a fost atât de vehement, încât și-a forțat corzile vocale până când a rămas fără voce.

Inter a fost condusă pentru a șasea oară în acest sezon, a patra oară în campionat. A reușit, totuși, să revină de fiecare dată la meciurile din campionat. Cristi Chivu a avut rolul lui și a fost atât de vehement încât și-a pierdut vocea. Nu a țipat la vreun concert al lui Carboni sau al altui cântăreț din Bologna, ci și-a pus corzile vocale la încercare pe toată durata meciului, dar mai ales la pauză. Pauza meciului de la Bologna a fost, de fapt, cea mai agitată de când românul este la Inter. În privința furiei și a numărului de decibeli, a fost peste ceea ce s-a întâmplat la 3-4 cu Juventus anul trecut. Pereții de pe ‘Dall’Ara’ (n.r – stadionul Bolognei) s-au cutremurat pentru că antrenorul a fost extrem de furios pe toată lumea”, a explicat Gazzetta dello Sport.

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Chivu vânează primul succes stagional cu Inter în Liga Campionilor!

După succesul de la Bologna, Inter a ajuns la 19 puncte după primele șapte etape, cu șase victorii și o remiză, și se află pe primul loc în Serie A. Pentru Chivu, următoarea provocare este să obțină un rezultat asemănător și în Liga Campionilor, acolo unde rezultatele nu au fost la fel de bune. Până în momentul de față, „nerazzurrii” nu au acumulat niciun punct în primele două etape de UCL, gruparea de pe Giuseppe Meazza cedând atât în fața lui Real Madrid (1-2 pe Santiago Bernabeu), cât și pe teren propriu cu Brugge, scor 3-4.

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Viitorul oponent al campioanei Italiei este Șahtior Donetsk. Meciul va avea loc miercuri, 21 octombrie, la Milano, și este programat să înceapă la ora 22:00. Ulterior, trupa lui Chivu va da piept în campionat cu Fiorentina, echipa lui Radu Drăgușin, pe 25 octombrie.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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