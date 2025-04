Cristi Chivu, seară de coșmar după ce a primit 2 goluri în 4 minute în Lazio – Parma: „Echipa e dărâmată în vestiar! Am ratat o victorie mare”

Parma lui Cristi Chivu e pe val în Serie A. , iar acum echipa antrenorului român a fost aproape de un nou succes răsunător pe Olimpico, împotriva celor de la Lazio.

Parma, egalată pe final în meciul de pe Olimpico cu Lazio

. Ondrejka a deschis scorul în minutul 3 al meciului. Tot polonezul a fost cel care a mărit diferența în favoarea Parmei, în debutul reprizei secunde, iar meciul părea să se îndrepte către o victorie a echipei din Emilia-Romagna.

Totuși, Pedro a stricat speranțele fanilor celor de la Parma. Jucătorul trecut pe la Barcelona și Chelsea a semnat o dublă de senzație pe finalul întâlnirii de pe Olimpico.

Cristi Chivu: „Am întâlnit fotbaliști uriași. Ne-a lipsit puțin curaj în prima repriză”

Deși a ratat printre degete victoria, Parma stă bine în clasamentul din Serie A și pare aproape sigură de salvarea de la retrogradare. La finalul meciului de pe Olimpico, Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea avută în fața celor de la Lazio.

„Meritam rezultatul. Îmi face plăcere să văd o echipă care joacă așa cum am jucat pe Olimpico, mai ales după rezultatele din această lună. Primim ceea ce ne-a oferit meciul, merităm ceea ce scrie la final despre noi.

Am întâlnit fotbaliști uriași, cum este Pedro, care parcă nu are 37 de ani. Am văzut echipa dărâmată în vestiar, pentru că am ratat o mare victorie.

Ne-am gândit să folosim faimosul pătrat în mijloc, cu Ondrejka. Ne-a lipsit puțin curaj în prima repriză. În repriza a doua am tot încercat să împingem în teren, l-am controlat mai bine, dar nu a fost de ajuns. Lazio este o echipă mare și are multă calitate. Nu am jucat singuri”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după Lazio – Parma 2-2