Cristi Chivu, ședință decisivă cu șefii lui Inter și proprietarii clubului! Ce s-a discutat

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a avut o întâlnire cu șefii lui Inter Milano, dar, și mai important, cu reprezentanții proprietarului american al clubului, compania Oaktree Capital Management. Astfel, antrenorul român s-a deplasat la sediul clubului, situat pe strada Viale della Liberazione din Milano, pentru a discuta cu oficialii echipei câteva aspecte extrem de importante.

Cristi Chivu, discuție crucială cu șefii și patronii lui Inter Milano privitoare la strategia de transferuri

A fost vorba în principal despre punerea la punct a strategiei de transferuri de la Inter, , cât mai ales în ceea ce privește campania de achiziții care se dorește a fi pusă în scenă în vară.

ADVERTISEMENT

„Cristian Chivu a fost la sediul central, pe Viale della Liberazione din Milano, alături de conducere și de reprezentanții obișnuiți ai patronatului, o întâlnire programată, o actualizare necesară a situației, după ce s-a intrat în ultimele zece zile ale lunii ianuarie, la finalul căreia perioada de transferuri se va închide”, au informat jurnaliștii italieni de la

Conform sursei citate, reprezentanții Oaktree și-au dorit foarte mult cu această ocazie să înțeleagă exact ce nevoi are din punctul de vedere al lotului de jucători, astfel încât aceste cerințe să poată fi îndeplinite în viitorul apropiat, în special în vederea sezonului viitor. Pe de altă parte însă, americanii au ținut și să își transmită propria viziunea referitoare la investițiile care urmează să fie făcute la Inter pentru noi transferuri.

ADVERTISEMENT

Una dintre concluziile exprimate cu această ocazie a fost că este nevoie ca lotul de jucători să fie echilibrat, bineînțeles din perspectivă financiară în primul rând, pentru ca transferurile făcute „în pierdere” să devină astfel rentabile. Este vorba aici în mod evident despre fotbaliștii care ar urma să fie aduși la Inter pe sume mari de transfer, investiții considerate necesare însă pentru creșterea nivelului echipei și bineînțeles pentru obținerea unor performanțe pe măsură în viitor.

ADVERTISEMENT

Se pregătesc mai multe plecări de la Inter în vara acestui an

De asemenea, s-a discutat în mod special la această ședință și despre faptul că la finalul acestui sezon este foarte probabil ca Inter să se despartă de mai mulți jucători, unii dintre fiind chiar foarte importanți în prezent pentru echipă.

Pe de o parte, lui Mkhitaryan, Sommer, Acerbi, Darman și de Vrij le expiră atunci contractele. În plus, Frattesi se află deja în căutarea unei variante de transfer, din cauza faptului că nu joacă foarte mult în prezent la Inter. Mai mult, și Carlos Augusto a început de ceva timp să solicite acordarea mai multor minute.

ADVERTISEMENT

Nu în ultimul rând, interiștii se așteaptă ca în vară să primească oferte foarte bune pentru Dumfries și Bisseck. Așadar, în acest context este destul de clar că va fi nevoie ca echipa din Milano să puncteze destul de intens și la capitolul veniri în vara acestui an.

Care au fost solicitările lui Cristi Chivu și ce super-transfer ar vrea să facă Inter

Și exact acest aspect a fost scos în evidență în mod special și de Chivu cu ocazia acestei ședinte. Conform sursei citate anterior, antrenorul român a transmis în mod ferm acest lucru. În primul rând, el a vorbit despre necesitatea aducerii unui nou fundaș dreapta.

De asemenea, s-a arătat deschis variantei constituite de aducerea unui fotbalist de tipul lui Perisic. Pe de altă parte, în ultimele zile în Italia a început să se vorbească destul de mult despre pista reprezentată de Nico Paz de la Como. Recent, cei de la Oaktree au informat că ar fi dispuși să „pună la bătaie” chiar și 50 de milioane de euro pentru realizarea acestei mutări.

Așadar, de acum înainte rămâne de văzut care va fi exact bugetul de transferuri pus la dizpoziție la clubul din Milano în perspectiva sezonului viitor. Iar în funcție de acest aspect să se înceapă să se construiască anumite profile de jucători care ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu în vară.