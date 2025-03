Cristi Chivu, semnal de alarmă după ce Parma a revenit de două ori în meciul cu Torino: „Clasamentul cântărește”. Ce a spus despre arbitraj

a obținut un punct în partida cu Torino. Scorul final a fost 2-2. Echipa pregătită de tehnicianul român a fost condusă în două rânduri, însă a revenit de fiecare dată.

Parma, egal cu Torino după ce echipa lui Cristi Chivu a fost condusă în două rânduri

Meciul nu a început grozav pentru Parma. Torinezii au deschis scorul în minutul 19 prin Elmas. Cristi Chivu a fost extrem de inspirat la pauză. Antrenorul român l-a introdus pe Pellegrino, care a restabilit egalitatea cu un șut frumos în minutul 60.

Bucuria celor de la Parma nu a durat prea mult. Adams și-a readus echipa în avantaj în minutul 72, dar același . Dennis Man a intrat pe teren în minutul 76, însă nu a avut prea multe realizări.

Cristi Chivu: „Trebuie să îmbunătățim totul. Detaliile fac diferența în ambele faze”

La finalul partidei, Cristi Chivu a lăudat atitudinea cu care elevii săi au intrat pe teren. Antrenorul român e de părere că jucătorii care au intrat de pe bancă s-au descurcat foarte bine și își dorește să nu mai apară accidentări până la finalul sezonului.

„A fost o probă de caracter din partea băieților. A existat o dorință de a arăta calitățile pe care le au acești tineri. În prima repriză am văzut puțină teamă, poate că și clasamentul cântărește, dar eu vreau să văd o echipă care are curajul să riște și să încerce jocuri îndrăznețe. Caracterul a fost însă decisiv pentru a reveni, am aprins stadionul și publicul a fost minunat, ne-a sprijinit enorm. Cei care au intrat de pe bancă au adus un mare aport. Totuși, vreau să văd mai mult curaj, acel curaj care îți permite să dai mai mult pentru a obține puncte.

Am suferit în multe momente. Suntem cu toții mulțumiți, am văzut asta în ultimele două săptămâni și jumătate. Rezultatul vine dintr-o atitudine corectă în timpul săptămânii. Eu ies de aici cu mare stimă pentru băieții mei. Un grup tânăr care, zi de zi, demonstrează că vrea să se îmbunătățească, să urce în clasament și să se mențină în prima ligă.

Suntem fericiți să avem jucători cu caracteristici diferite. Nu avem întreaga echipă disponibilă, dar și cei care sunt pe margine vor să revină cât mai repede posibil. Obiectivul însă este să îi avem pe toți până la finalul sezonului, nu să-i pierdem pe drum. Trebuie să fim atenți la aceste detalii, pentru că avem nevoie de toți. Putem îmbunătăți mult, detaliile fac diferența în ambele faze.

Nu am văzut faza. Mă bazez pe bunul simț al arbitrilor. Când fluieră, pentru mine este fault. Mă gândesc la jucătorii mei, la cum să-i conving de calitățile lor. Nu mă gândesc la arbitraj.

Trebuie să îmbunătățim totul, avem jucători care pot face acest tip de joc. Avem mai multe soluții, adâncime și structură fizică. La mijlocul terenului avem jucători care pot să dispute dueluri, dar și să paseze. Trebuie să ne îmbunătățim și să avem convingerea că putem și trebuie să facem mai mult.

Cei care au intrat au adus ceva în plus, au intrat bine, înțelegând momentul. Îi felicit pentru asta, schimbările sunt importante. Ei trebuie să aducă energie nouă și au făcut-o foarte bine. Știm care sunt calitățile lui Hernani, trebuie să-l gestionăm pentru că nu vrem să-l pierdem până la final. Trebuie să-și îmbunătățească condiția, ne poate aduce multă calitate și poate face diferența, mai ales la executarea loviturilor libere”, a explicat Cristi Chivu după remiza cu Torino.

Ce notă a primit Cristian Chivu după Parma – Torino 2-2

Presa din Italia i-a acordat lui Cristi Chivu nota 6. Antrenorul român a fost lăudat pentru faptul că l-a introdus în repriza a doua pe Pellegrino. Atacantul argentinian a decis soarta partidei cu cele două goluri înscrise.

„Christian Chivu – 6: Surprinde cu lăsarea lui Man pe bancă. Alege să schimbe ceva în repriza secundă pentru a redresa situația, iar mutarea cu Pellegrino se dovedește inspirată. Își așază echipa cât mai bine pentru a evita înfrângerea. Un punct valoros pentru a șterge eșecul cu Udinese”, au scris cei de la TuttoMercato.