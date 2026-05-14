Cristi Chivu, show în română după ce a câștigat Cupa Italiei: „Zece!? Nadia Comăneci e prima care a luat 10!”. Dezvăluiri despre cel mai greu moment: „Copiii mei au trebuit să citească asta”

la conferința de presă de la finalul meciului Lazio – Inter, 2-0, care l-a făcut să câștige eventul, campionat și cupa, în primul sezon ca antrenor al nerazzurilor.

Cristi Chivu, mândru după ce a câștigat Cupa Italiei: „Asta este istoria lui Inter!”

În startul conferinței, Cristi Chivu a ținut să-și laude jucătorii pentru modul în care au asimilat schimbările de percepție din acest sezon. Fostul fundaș al lui Inter se consideră norocos pentru grupul de jucători pe care l-a găsit pe Giuseppe Meazza.

„Este visul meu, este visul acestei echipe, al acestui club, al acestor suporteri. Asta înseamnă ambițiile lui Inter Milan, asta este istoria acestui club, asta au reprezentat ultimii ani: să menținem standardul ridicat, să încercăm să fim competitivi pe toate fronturile. Uneori reușești, alteori nu.

Ceea ce contează este ambiția, ceea ce contează este munca, ceea ce contează este să găsești motivația potrivită pentru a merge înainte cu determinarea, cu obiectivele care trebuie atinse și, mai ales, cu visele pe care acest grup vrea să le realizeze.

De când ne-am întâlnit, a fost ceva minunat, fantastic. Am găsit niște băieți extraordinari, care își asumă responsabilitatea, care au ambiție, care găsesc motivația și încearcă mereu să pună la dispoziția celorlalți cea mai bună versiune a lor pentru a reuși.

Încă de la început, din ceea ce ne-am spus în America, după celebra ședință în care am pus lucrurile la punct, am clarificat cine sunt ei, cine sunt eu, care sunt așteptările mele și ce trebuia să facem. Am găsit un grup de băieți care s-au pus imediat la dispoziție, în ciuda schimbărilor, în ciuda unor lucruri cu care cu siguranță nu erau obișnuiți”, a punctat Chivu.

Cristi Chivu a pomenit-o pe Nadia Comăneci după ce a câștigat Cupa Italiei

În mijlocul conferinței de presă, Cristian Chivu a oferit o mostră de românitate, când i s-a adus la cunoștință că Lautaro Martinez și Dumfries i-au oferit nota 10 antrenorului de 45 de ani pentru acest sezon. Imediat, reșițeanul a făcut referire la .

„Primul 10 din gimnastică l-a obținut Nadia Comăneci, care este româncă. Dau și eu un 10 este pentru sezonul pe care l-a avut grupul. Aș da 10 tuturor, 10 întregii echipe, chiar dacă mereu există loc de îmbunătățire. Ne așteaptă un an important, în care așteptările vor fi și mai mari, chiar dacă la Inter Milan ele sunt mereu ridicate. Dar 10 pentru toată lumea”, a spus legenda lui Inter.

Cel mai greu moment din anul de vis trăit de Cristi Chivu

În toată această euforie, Cristi Chivu a fost întrebat despre cel mai dificil moment. Românul nu a stat pe gânduri. S-a dus direct la vara lui 2025, după ce a fost anunțat oficial noul antrenor al lui Inter, iar copiii săi au trebuit să se confrunte cu criticile pe care le-a primit în mediul online.

„Îmi vin în minte multe suișuri și coborâșuri. Sunt lucruri care, într-un vestiar, se întâmplă zilnic. Trebuie să le gestionezi, trebuie să le depășești. Iar apoi, când câștigi, mai ales când câștigi două trofee, trebuie să fii fericit, pentru că ei merită și merităm cu toții. Acum, că nu mai există alte trofee de câștigat în acest sezon, putem să respirăm. Ceea ce copiii mei au trebuit să citească pe canapea la începutul sezonului”, a mărturisit tehnicianul.

Cristi Chivu a vorbit în română la conferința de presă după Lazio – Inter 0-2

La final, Cristi Chivu a răspuns la o întrebare în română. Chestionat dacă trăiește cele mai frumoase momente din viața sa, românul a ținut să precizeze că bucuria absolută vine strict din relația cu familia și cu oamenii dragi. Nu din satisfacția profesională.

„Nu, cred că cele mai fericite momente din viața unui om sunt cele legate de familie, de oamenii dragi, de cei care îți sunt alături, de cei care te susțin și la bine și la rău, de cei care încearcă să îți ofere un moment de alinare când ai nevoie, care te îmbrățișează și îți spun că te iubesc. Acestea sunt adevăratele momente fericite din viața unui om.

Din punct de vedere profesional, sigur că încerci să îți faci meseria, să faci tot ceea ce crezi că ține de capacitățile tale pentru a transmite ambiție și motivație. Iar atunci când reușești și vezi fericirea în ochii jucătorilor tăi, mai ales când câștigi trofee, totul devine important, totul devine foarte frumos”, a precizat Cristi Chivu.